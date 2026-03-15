ヴェローナ対ジェノア 0-2、CMの選手評価
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ヴェローナ対ジェノア、CMの選手評価
ヴェローナ前半は比較的試合をコントロールしていたが、後半は守備が崩れ、今日は非常に苦戦しているように見えた。前線のオルバンは精彩を欠き、辛うじて持ちこたえた程度だ。残留への望みはますます遠のいている。
モンティポ 5：今日は多くの困難に直面し、特にロングボールや先制的な飛び出しにおいて精度を欠いた。
ネルソン 5.5：技術的なミスが多く、カウンター攻撃の精度も低かった。
エドムンドソン 5：相手FWを度々フリーにしてしまい、本来あるべき守備ができなかった。
ヴァレンティーニ 5：特にフィジカル面で苦戦し、ヘディングで何度も抜かれた。
オイエゴケ 4.5：動きが遅く予測可能で、重要なボールを失った。前半終了時に早々に交代。（後半1分よりベルガリ 5.5：カウンターでの数回の好機を除けば、貢献度は低かった。）
アクパ・アクプロ 6：チームメイトからのサポートが不足する場面が多かったものの、闘志を見せた。
ガリアルディーニ 6：中盤でできる限りの働きをし、攻撃の起点を作ろうと試み、FWへのチャンスを幾つか作り出したが、彼らはそれを活かせなかった。
ハルウィ 5：相手陣地に入ると、常に焦りが見られ、縦へのパスも精度を欠く。（後半20分よりススロフ 5.5：終盤にいくつかの好機を作った以外は、目立った活躍はなかった。）
フレゼ 6：走り回っており、時には攻撃陣の仲間のためにも動いた。 遠目からのシュートを数本試みるが、それ以上の活躍はなかった。（後半40分よりサール：評価なし）
ボウイ 6：攻撃のパートナーより若干良いプレーを見せた。孤立しすぎており、できることは限られていた。
オルバン 5：全く不十分な試合内容で、彼が不在だとチーム全体にも影響が出る。 動きが鈍く予測可能で、相手ディフェンスに封じ込まれた。（後半41分 モスケラ：評価なし）
サムマルコ監督5.5：ヴェローナはセットプレー、そして全般的な守備面で常に大きな苦戦を強いられている。交代策もほとんど効果を発揮しなかった。
ジェノヴァ
前半は手探りの展開だったが、後半に入るとチームは相手を上回り、残留争いにおいて極めて重要な勝ち点3を獲得した。また、久々のアウェイでの勝利も手にした。
ビジョウ 6：ほとんど苦戦することなく、相手から脅威を受ける場面も少なかった。
マルカンダッリ 6.5：堅実なプレーを見せ、サイドを攻めることを恐れず、守備でもしっかりと守りを固めた。
オスティガード 7.5：まさに素晴らしい試合だった。守備ではオルバンを封じ、相手ペナルティエリア内ではヘディングで決定的なゴールを決め、試合を決定づけた。
バスケス 6.5：様々な局面をうまくコントロールし、組織力の高さを見せた。
エレルトソン 7：相手FW陣にとっての悩みの種。ボウイらを常にマークし、プレーを乱す。
マリノフスキー 6：波のある試合だったが、全体的には及第点と言える。 もう少し精度が欲しかった。（後半26分よりアモリム 6：試合にうまく入り、カウンター攻撃で存在感を示した。）
フレンダップ 6.5：常にプレーの中心にいて、素早くボールを回すとともに、同じポジションの選手たちとも息が合っていた。
メシアス 7：サイド全体をカバーして激しく走り回った。1対1の局面での突破も良かった。 疲労困憊で交代。（後半43分 マルティン：評価なし）
サベッリ 5.5：前回の試合に比べて一歩後退し、パスにやや不正確さが見られた。（後半14分 ノートン＝カフィー 6.5：試合にうまく入り、チームメイトのためにプレーし、守備から攻撃への切り替えをうまくこなした）。
コロンボ 6：気概があり、全体的には及第点。（後半34分 エカトール：評価なし）
エクバン 5.5：ゴール前でもっと鋭さが欲しかった。やや堅苦しく、消極的だった。（後半15分 ヴィティーニャ 7：投入後、数分で試合の流れを一変させた。 今日の彼のインパクトは極めて大きく、監督の信頼に応えた。）
デ・ロッシ監督 7：ジェノアは組織力が高く、常に何をすべきかを理解している。ベンチからも優れた交代選手を起用できた。