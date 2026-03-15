ヴェローナ対ジェノア、CMの選手評価

前半は比較的試合をコントロールしていたが、後半は守備が崩れ、今日は非常に苦戦しているように見えた。前線のオルバンは精彩を欠き、辛うじて持ちこたえた程度だ。残留への望みはますます遠のいている。

モンティポ 5：今日は多くの困難に直面し、特にロングボールや先制的な飛び出しにおいて精度を欠いた。

ネルソン 5.5：技術的なミスが多く、カウンター攻撃の精度も低かった。

エドムンドソン 5：相手FWを度々フリーにしてしまい、本来あるべき守備ができなかった。

ヴァレンティーニ 5：特にフィジカル面で苦戦し、ヘディングで何度も抜かれた。

オイエゴケ 4.5：動きが遅く予測可能で、重要なボールを失った。前半終了時に早々に交代。（後半1分よりベルガリ 5.5：カウンターでの数回の好機を除けば、貢献度は低かった。）

アクパ・アクプロ 6：チームメイトからのサポートが不足する場面が多かったものの、闘志を見せた。

ガリアルディーニ 6：中盤でできる限りの働きをし、攻撃の起点を作ろうと試み、FWへのチャンスを幾つか作り出したが、彼らはそれを活かせなかった。

ハルウィ 5：相手陣地に入ると、常に焦りが見られ、縦へのパスも精度を欠く。（後半20分よりススロフ 5.5：終盤にいくつかの好機を作った以外は、目立った活躍はなかった。）

フレゼ 6：走り回っており、時には攻撃陣の仲間のためにも動いた。 遠目からのシュートを数本試みるが、それ以上の活躍はなかった。（後半40分よりサール：評価なし）

ボウイ 6：攻撃のパートナーより若干良いプレーを見せた。孤立しすぎており、できることは限られていた。

オルバン 5：全く不十分な試合内容で、彼が不在だとチーム全体にも影響が出る。 動きが鈍く予測可能で、相手ディフェンスに封じ込まれた。（後半41分 モスケラ：評価なし）

サムマルコ監督 5.5：ヴェローナはセットプレー、そして全般的な守備面で常に大きな苦戦を強いられている。交代策もほとんど効果を発揮しなかった。

