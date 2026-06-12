ショーン・ソグリアーノはヴェローナに残留し、契約を3年延長した。レッチェからオファーがあったが、2022年から続ける仕事をセリエBでも続ける。
スポーツディレクターが確定したことで、クラブは来季の計画に着手できる。監督候補にはマルコ・バローニが最有力とされている。
ショーン・ソグリアーノはヴェローナに残留し、契約を3年延長した。レッチェからオファーがあったが、2022年から続ける仕事をセリエBでも続ける。
スポーツディレクターが確定したことで、クラブは来季の計画に着手できる。監督候補にはマルコ・バローニが最有力とされている。
ソリアーノが3年契約を延長し、セリエBで続投。来季はヴェローナを速やかにセリエAへ復帰させる。
ヴェローナ - ヘラス・ヴェローナFCは、スポーツディレクターのショーン・ソグリアーノ氏との契約を2029年6月30日まで延長しました。
執行会長イタロ・ザンツィ氏は「長年にわたりその能力と献身、そして『ジャッロブルー』への深い愛を示してきたソグリアーノ氏との契約を延長でき大変嬉しく思います」と語りました。 「私たちはヘラス・ヴェローナの未来に対する同じ野心とビジョンを共有しています。今回の契約更新は、スポーツプロジェクトの継続性とクラブの基盤強化を目指すオーナーの意志の表れです」。
「私はいつもクラブとサポーターへの強い絆を示し、行動で示してきた。このクラブとサポーターのために働き続けられることを嬉しく思います」とソグリアーノ氏は語った。 「昨季は苦難の連続でしたが、今こそ新しいページを開き、より強い決意で再出発する時です。困難は続きますが、一致団結すれば『誇り高き孤高の存在』であり続けられます。信頼を寄せてくださったオーナー各位に感謝します。ヘラス・ヴェローナ、常に前進を！」
クラブはソグリアーノ氏の継続的な活躍を期待している。
6月11日（木）、マルコ・バローニ氏と会談を行った。トリノとラツィオの元監督である同氏は、ヴェローナとの合意に前向きで、今後数日間、双方は最終合意を目指す。