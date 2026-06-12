ヴェローナ - ヘラス・ヴェローナFCは、スポーツディレクターのショーン・ソグリアーノ氏との契約を2029年6月30日まで延長しました。

執行会長イタロ・ザンツィ氏は「長年にわたりその能力と献身、そして『ジャッロブルー』への深い愛を示してきたソグリアーノ氏との契約を延長でき大変嬉しく思います」と語りました。 「私たちはヘラス・ヴェローナの未来に対する同じ野心とビジョンを共有しています。今回の契約更新は、スポーツプロジェクトの継続性とクラブの基盤強化を目指すオーナーの意志の表れです」。

「私はいつもクラブとサポーターへの強い絆を示し、行動で示してきた。このクラブとサポーターのために働き続けられることを嬉しく思います」とソグリアーノ氏は語った。 「昨季は苦難の連続でしたが、今こそ新しいページを開き、より強い決意で再出発する時です。困難は続きますが、一致団結すれば『誇り高き孤高の存在』であり続けられます。信頼を寄せてくださったオーナー各位に感謝します。ヘラス・ヴェローナ、常に前進を！」

クラブはソグリアーノ氏の継続的な活躍を期待している。