ヴェネツィアFCはスパルタ・プラハからFWアルビオン・ラハマニを完全移籍で獲得したと発表した。 クラブと2029年6月30日までの契約を締結した。 ラハマニは2000年8月31日、コソボのポドゥイェヴェ生まれ。2019/20シーズンにKFミナトーリでトップチームデビュー。 2021年夏にFCバルカニへ移籍し、公式戦68試合で34ゴール9アシストを記録。同クラブでUEFAチャンピオンズリーグ予選4試合、UEFAカンファレンスリーグ6試合、同予選8試合に出場した。」
翻訳者：
ヴェネツィア、スパルタ・プラハからアルビオン・ラハマニの加入が正式決定。
いつもゴールを決めてきた
2023/24シーズン、FCラピッド1923に移籍し、全大会で18ゴール・6アシストを記録。
2024/25シーズンにスパルタ・プラハへ移籍し、83試合で26ゴール6アシストをマークした。
欧州ではチャンピオンズリーグ6試合1得点、チャンピオンズリーグ予選5試合1得点、カンファレンスリーグ13試合1得点3アシスト、カンファレンスリーグ予選14試合12得点1アシストを記録した。
2023年からはコソボ代表で25試合7得点を挙げている。
ラハマニ氏の発言：「野心的なプロジェクト」
ルハマニは「ヴェネツィアは歴史があり、将来への野心も大きいクラブです。話し合う中でビジョンと目標に感銘を受けました。この由緒ある街と熱心なサポーターを代表できることは、大きなモチベーションです。 スパルタ・プラハ時代にロッカールームを共にしたアンデルセンは、このクラブや人々、街について絶賛していました。実際に来てみると、彼の言葉はすべて真実だと感じました。皆が同じ目標を向け、前向きな雰囲気があります。 私自身も常に全力を尽くし、チームメイトと共に戦います。すべての試合で勝利し、サポーターの皆さんに喜びをお届けできるよう努力します」
費用
ラハマニの移籍金は700万で、ボーナスが300万。契約は2029年まで。
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