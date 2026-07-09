ヴェネツィア、スパルタ・プラハからアルビオン・ラハマニの加入が正式決定。

2023/24シーズン、FCラピッド1923に移籍し、全大会で18ゴール・6アシストを記録。





2024/25シーズンにスパルタ・プラハへ移籍し、83試合で26ゴール6アシストをマークした。





欧州ではチャンピオンズリーグ6試合1得点、チャンピオンズリーグ予選5試合1得点、カンファレンスリーグ13試合1得点3アシスト、カンファレンスリーグ予選14試合12得点1アシストを記録した。





2023年からはコソボ代表で25試合7得点を挙げている。



