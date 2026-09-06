ヴェネツィアのジョバンニ・ストロッパ監督が、フロジノーネ戦の敗戦後に語った。「自分たちは試合に入れていなかった。キックオフは16時だと思っていたが、その時にはすでに0-2になっていた。フロジノーネが1対1で本当に圧力をかけてくる力を持っていることは分かっていたし、こちらはそれに耐えることができなかった。この点については、コメントすることはない」
AFP
翻訳者：
ヴェネツィア、ストロッパの痛烈な皮肉。「試合は16時に始まると思っていた」
ヴェネツィアの指揮官は、Sportmediasetが伝えたところによると、次のように続けた。「その後は本当にチームとして戦えていて、デュエルにも勝てたし、選手たちのクオリティも発揮できた。私の考えでは、2-1だった場面でアダムスに対するPKがあった。そして2-2では、エノーがGKと1対1になりながら外へ蹴ってしまった。3-2は間抜けな形でやられてしまい、悪い結果を抱えてここを去ることになったのは残念だ。ああいう形で試合を立て直しておきながら負けたのは、本当に悔しい」。
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