あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VENEZIAAFP
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ヴェネツィア、ストロッパの痛烈な皮肉。「試合は16時に始まると思っていた」

ヴェネツィア
ジョヴァンニ・ストロッパ

指揮官がフロジノーネでのチームの敗戦後に語った

ヴェネツィアのジョバンニ・ストロッパ監督が、フロジノーネ戦の敗戦後に語った。「自分たちは試合に入れていなかった。キックオフは16時だと思っていたが、その時にはすでに0-2になっていた。フロジノーネが1対1で本当に圧力をかけてくる力を持っていることは分かっていたし、こちらはそれに耐えることができなかった。この点については、コメントすることはない」


  • ヴェネツィアの指揮官は、Sportmediasetが伝えたところによると、次のように続けた。「その後は本当にチームとして戦えていて、デュエルにも勝てたし、選手たちのクオリティも発揮できた。私の考えでは、2-1だった場面でアダムスに対するPKがあった。そして2-2では、エノーがGKと1対1になりながら外へ蹴ってしまった。3-2は間抜けな形でやられてしまい、悪い結果を抱えてここを去ることになったのは残念だ。ああいう形で試合を立て直しておきながら負けたのは、本当に悔しい」。

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
ヴェネツィア crest
ヴェネツィア
VEN
フィオレンティーナ crest
フィオレンティーナ
FIO