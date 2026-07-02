ヴェネツィアとセリエAはマイケル・スヴォボダの移籍を正式に発表した。プレミアリーグのブライトンは違約金を支払い、1998年生まれのオーストリア人DFと2030年6月30日までの契約を結んだ。
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ヴェネツィアは、スヴォボダのブライトン移籍を正式発表した。2030年までの契約に署名した。
ヴェネツィアの発表
ヴェネツィアFCは、DFマイケル・スヴォボダのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCへの完全移籍合意を発表した。 2020/21シーズンに加入し、通算138試合5得点を記録。近年クラブが歩んだ道のりで象徴的な存在となった。 在籍中はクラブの3度のセリエA昇格と2シーズンのトップリーグ戦を経験し、昨季はキャプテンとしてチームを率いてセリエB優勝に貢献しました。 オレンジ・ブラック・グリーンのユニフォームへの深い愛情と献身で、クラブの重要な場面をともにした。クラブは彼の献身とプロ意識に感謝し、今後の活躍と幸福を祈っている。マイケル、幸運を」。
ブライトン監督が語る
ブライトンのファビアン・フルツェラー監督はクラブ公式サイトで、ヴェネツィアからスヴォボダを獲得した件について次のように語った。「マイケルはヴェネツィアで素晴らしいシーズンを過ごし、チームをリーグ優勝に導いた。 彼はボールを持つ場面でも持たない場面でも、私たちのスタイルに合う資質を持っている。彼の加入で、強化中のポジションに競争が生まれる。この夏、多くのクラブが彼に興味を示していたが、ブライトンを選んだことをとても嬉しく思う」と語った。