ヴェネツィアFCは、DFマイケル・スヴォボダのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCへの完全移籍合意を発表した。 2020/21シーズンに加入し、通算138試合5得点を記録。近年クラブが歩んだ道のりで象徴的な存在となった。 在籍中はクラブの3度のセリエA昇格と2シーズンのトップリーグ戦を経験し、昨季はキャプテンとしてチームを率いてセリエB優勝に貢献しました。 オレンジ・ブラック・グリーンのユニフォームへの深い愛情と献身で、クラブの重要な場面をともにした。クラブは彼の献身とプロ意識に感謝し、今後の活躍と幸福を祈っている。マイケル、幸運を」。