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ヴェネツィアが昇格を確定、パレルモは不透明：セリエAに昇格するのはどのチームか？

日程、順位表、そしてブックメーカーがセリエBの昇格争いについてどう見ているか

セリエB開幕からわずか7節が経過し、首位争いの様相が徐々に明らかになってきた。 2025/26シーズンの最後の週中節が終了し、ヴェネツィアはセリエBに降格してわずか1年で、セリエA復帰への道を突き進んでいるようだ。ジョヴァンニ・ストロッパ監督は昇格の「魔術師」としての地位を確固たるものにし、クレモネーゼに続き、ヴェネツィアも再びイタリアサッカーの頂点へと導くかもしれない。 出だしは波乱含みだったが、ヴェネツィアはチームとしての調和を見出し、11月から現在に至るまでセリエBの直近20試合で敗戦はわずか1試合（対モデナ）にとどまっている。ヴェネツィアは首位を3ポイント差でリードしているが、土曜日に控えるリーグ2位のモンツァとの一戦が正念場となるだろう


ビアンコ監督率いるチームもヴェネツィア同様、カットローネの挽回への意欲と、直近3試合で3ゴールを挙げているペターニャの得点力に期待を寄せ、早急にセリエA復帰を目指している。 フロジノーネも直接昇格の列車にしがみついており、モンツァに勝ち点2差で追走中だ。今シーズン、最も長く首位に立っていたチームでもある。アルヴィーニ監督率いるチームは最近やや調子を落としているが、夏の移籍市場で補強費ゼロという状況下で築き上げた素晴らしいシーズンの流れには影響を与えていない。


上位3チームが快進撃を続ける一方で、8月には待望のセリエA復帰の最有力候補と見られていたパレルモについては、同じことは言えない。昇格に精通したインザーギ監督の就任だけでなく、シティ・グループによる夏の補強活動もその理由だ。 ロザネロ（パレルモ）はプレーオフ準決勝進出チームとは安全な距離を保っているものの、結果に安定感が見られないことが、直接昇格への可能性を徐々に蝕んでいる。モンツァに0-3で完敗した後、ホームでのユヴェントス・スタビア戦（2-2）で引き分けたのみ。現在、インザーギ率いるチームとセリエAとの間には6ポイントの差がついている。

  • プレーオフに進出するのはどこ？

    5位から8位にかけて、プレーオフ進出をかけた争いは依然として混戦状態だ。カタンツァーロとモデナ（1試合未消化）は、4位浮上の望みと、追随するチームとの大差による「安泰」という中間地点に位置している。一方、ユヴェ・スタビア、チェゼーナ、アヴェッリーノ、スッドチロルの4チームは、残り2枠を巡って争っている。


    ユヴェ・スタビア（42ポイント）は昨シーズンの快進撃を受けてプレーオフ復帰の最有力候補であり、40ポイントで並んでいるチェゼーナも同様だ。しかし、これはあくまで紙面上の話に過ぎない。なぜなら、ユヴェ・スタビアもチェゼーナも、ここ5試合以上勝ち点3を獲得できていないからだ。 特にチェゼーナは、ミニャーニ監督の解任やアシュリー・コールのサプライズ加入にもかかわらずチームに活気が戻らず、状況は緊迫している。週半ばの試合では、マントヴァがビアンコネリに3-0の完封勝利を収めた。


    今シーズンの終盤におけるサプライズは、ダヴィデ・バルダルディーニ率いるアヴェリーノかもしれない。安定した残留を目的に招かれたベテラン監督は、3連勝を飾り、今や順位表の上位を視野に入れ始めている。

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  • ビッグクラブの試合日程

    首位ヴェネツィアは、特に次節でセリエA昇格の行方が決まる。モンツァとの一戦は、独走態勢を築くきっかけとなるかもしれない。その後、ストロッパ監督率いるチームは、エンテッラ、エンポリ、バーリ、スペツィアといったセリエC降格回避争いに巻き込まれているチームと対戦することになるため、いくつかのチームの降格を「決定づける」役割を担うことになる。最終節では、ヴェネツィアはホームでパレルモを迎える。


    モンツァのスケジュールはより厳しい。ヴェネツィア戦の後、プレーオフ争いの真っ只中にあるカタンツァーロやモデナ、そして苦境にある名門チームであるバーリ、サンプドリア、エンポリと対戦する。フロジノーネにとって、4月10日のパレルモ戦は、昇格だけでなくプレーオフ進出の鍵となる3位確保のためにも極めて重要だ。上位チームとの対戦はなく、モデナとの一戦のみとなる。


    パレルモについて。インザーギ監督率いるチームは依然としてセリエAへの直接昇格の可能性を残しているが、すべてはフロジノーネ戦と最終節のヴェネツィア戦次第となる。また、第2節前日のカタンツァーロ戦も危険な一戦となる。

  • ブックメーカーはどのチームがB組を制すると予想しているか？

    ブックメーカーにとって、最大の優勝候補は当然ながらヴェネツィアであり、セリエB優勝オッズは1.35倍から1.45倍とされている。3ポイント差ながら、安全圏を保って追走しているのはモンツァで、同チームの優勝オッズは3倍から3.25倍となっている。2桁のオッズとなっているのはフロジノーネで、10.00倍から12.00倍の間で推移している。 パレルモは、最近の不振により40.00倍から50.00倍と大きく離されている。