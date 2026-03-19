ヴェネツィアが昇格を確定、パレルモは不透明：セリエAに昇格するのはどのチームか？

セリエB開幕からわずか7節が経過し、首位争いの様相が徐々に明らかになってきた。 2025/26シーズンの最後の週中節が終了し、ヴェネツィアはセリエBに降格してわずか1年で、セリエA復帰への道を突き進んでいるようだ。ジョヴァンニ・ストロッパ監督は昇格の「魔術師」としての地位を確固たるものにし、クレモネーゼに続き、ヴェネツィアも再びイタリアサッカーの頂点へと導くかもしれない。 出だしは波乱含みだったが、ヴェネツィアはチームとしての調和を見出し、11月から現在に至るまで、セリエBの直近20試合で敗戦はわずか1試合（対モデナ）にとどまっている。ヴェネツィアは首位を3ポイント差でリードしているが、土曜日に控えるリーグ2位のモンツァとの一戦が正念場となるだろう。





ビアンコ監督率いるチームもヴェネツィア同様、カットローネの挽回への意欲と、直近3試合で3ゴールを挙げているペターニャの得点力に期待を寄せ、早急にセリエA復帰を目指している。 フロジノーネも直接昇格の列車にしがみついており、モンツァに勝ち点2差で追走中だ。今シーズン、最も長く首位に立っていたチームでもある。アルヴィーニ監督率いるチームは最近やや調子を落としているが、夏の移籍市場で補強費ゼロという状況下で築き上げた素晴らしいシーズンの流れには影響を与えていない。





上位3チームが快進撃を続ける一方で、8月には待望のセリエA復帰の最有力候補と見られていたパレルモについては、同じことは言えない。昇格に精通したインザーギ監督の就任だけでなく、シティ・グループによる夏の補強活動もその理由だ。 ロザネロ（パレルモ）はプレーオフ準決勝進出チームとは安全な距離を保っているものの、結果に安定感が見られないことが、直接昇格への可能性を徐々に蝕んでいる。モンツァに0-3で完敗した後、ホームでのユヴェントス・スタビア戦（2-2）で引き分けたのみ。現在、インザーギ率いるチームとセリエAとの間には6ポイントの差がついている。