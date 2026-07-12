ヴェネツィアが公式に発表：36選手が合宿に参加

ヴェネツィアFCは、ベッルーノ県のドロミテ山脈にあるファルカーデで恒例の夏季合宿を行い、2026/27シーズンを正式にスタートさせる。チームは1日2回のトレーニングで新シーズンへの基礎を築く。





クラブ公式サイトによると、本日36選手が合宿地へ出発。W杯を終えたイェボアも数日中に合流する予定だ。合宿は7月25日（土）に終了する。



