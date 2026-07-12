ヴェネツィアが公式に発表：36選手が合宿に参加

ヴェネツィアFCは、ベッルーノ県のドロミテ山脈にあるファルカーデで恒例の夏季合宿を行い、2026/27シーズンを正式にスタートさせる。チームは1日2回のトレーニングで新シーズンへの基礎を築く。
クラブ公式サイトによると、本日36選手が合宿地へ出発。W杯を終えたイェボアも数日中に合流する予定だ。合宿は7月25日（土）に終了する。
ヴェネツィアFCは、ベッルーノ県のドロミテ山脈にあるファルカーデで恒例の夏季合宿を行い、2026/27シーズンを正式にスタートさせる。チームは1日2回のトレーニングで新シーズンへの基礎を築く。
クラブ公式サイトによると、本日36選手が合宿地へ出発。W杯を終えたイェボアも数日中に合流する予定だ。合宿は7月25日（土）に終了する。
ゴールキーパー：
マッテオ・グランディ、アレッシオ・ポッツィ、フィリップ・スタンコヴィッチ。
ディフェンダー：
アルメル・ベラ・コチャップ、ティエリー・コレイア、バルトル・フランジッチ、アレハンドロ・ゴメス・フルタド、アントワーヌ・エノー、リッジチアーノ・ハプス、ジュニア・リーグ、リッチー・サグラド、ジョエル・シンティエンヌ、アーメド・シディベ、マイケル・ヴェントゥーリ。
MF：
トマ・バシック、ロレンツォ・ベラルディ、ビャルキ・ビャルカソン、ジャンルーカ・ブシオ、マッティア・コンパニョン、マッテオ・ダガッソ、アルフレッド・ダンカン、ラミネ・ファンネ、マルコ・ファルジ、トーリル・ヘルガソン、ヌンツィオ・レラ、コルネル・リスマン、シモーネ・パナダ、キケ・ペレス。
フォワード：
アンドレア・アドランテ、アントニオ・カサス、サアド・エル・ハダッド、ダニエル・フィラ、ライオン・ラウバーバッハ、アルヴィン・オコロ、アルビオン・ラハマニ、モハメド・マラン・トゥーレ。
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