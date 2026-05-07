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ヴィンセント・コンパニ、バイエルンのCL敗退を招いた「ばかげた」ハンド判定に怒り
- AFP
ヴィティーニャがネヴェスの腕にボールを叩きつけた
チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルン・ミュンヘンは1－1の引き分けで敗退。判定に疑問が残る試合だった。アーセナルとの決勝進出がかかった一戦では、バイエルンが有利な判定を無視されたと感じ、緊張が最高潮に達した。
最も物議を醸したのは、PSGペナルティエリアでヴィティーニャのクリアが味方ジョアン・ネヴェスの腕に当たった場面だ。バイエルン選手たちが主審ジョアン・ピニェイロに抗議したが、PKは与えられなかった。 競技規則では至近距離からの味方ボールは直ちにゴールにならない限りハンドを取られないため、判定は覆らなかった。第1戦でバイエルンが微細な反則でPKを献上したこともあって、この結末は彼らにとって極めて受け入れ難いものとなった。
- Getty Images Sport
コンパニーが「ばかげた」ハンドのルールに批判
大会から敗退したバイエルン・ミュンヘンの監督は、この試合を裁いた審判団の「常識」に疑問を投げかけ、率直な意見を述べた。
「2試合を通じて審判の判定を再考すべきだ。言い訳ではないが、重要な要素だ」とコンパニは試合後に語った。「2試合を振り返ると、我々に不利な判定が多すぎた。選手たちは全力を尽くし、強いPSGと互角に戦った。 ジョアン・ネヴェスの手が上がり、ボールに当たった。味方からのプレーだからPKではないというが、両方の場面を見れば常識的に考えておかしい。何が起こってもおかしい。試合全体を左右したわけではないが、結局1点差だった。」
ヌノ・メンデスはレッドカードを免れた。
コンパニーの苛立ちは、PSGのDFヌノ・メンデスに関する以前のトラブルでさらに募った。ポルトガル代表のメンデスは、バイエルンの攻撃を阻止するため意図的にハンドをしたように見えた。すでにイエローカードを受けていたため、退場確実と思われたが、主審はそれより前の反則でアウェイチームにフリーキックを与えた。
この判定にホームの観客は激怒。試合開始141秒でウスマン・デンベレに先制されたバイエルンは、11対11でも追う展開だったため、数的優位を得られるはずだと信じていた。 コンパニは「主審はイエローカードをすでに提示したことを意識し、退場を回避させようとして判定を撤回した」と語った。
- AFP
ルイス・エンリケ、歴史的な2冠を狙う
コンパニが欧州での苦戦を収束させる一方で、PSGのルイス・エンリケ監督はミケル・アルテタ率いるアーセナル戦へ視線を向けていた。敵地で示した粘りを称え、連覇でクラブ史に名を残すと語った。
「今回は異なる試合になる」とエンリケは決勝を見据えた。「彼らはシーズン通じて高いレベルを保っている。驚異的だ。パリで歴史を刻み続けるため、2年連続の優勝が必要だ」
一方のバイエルンは、早くも国内に照準を切り替える。すでにブンデスリーガとDFLスーパーカップを制した“巨人たち”は、シュトゥットガルトとのDFBポカール決勝で3冠達成を狙う。