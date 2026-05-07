チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルン・ミュンヘンは1－1の引き分けで敗退。判定に疑問が残る試合だった。アーセナルとの決勝進出がかかった一戦では、バイエルンが有利な判定を無視されたと感じ、緊張が最高潮に達した。

最も物議を醸したのは、PSGペナルティエリアでヴィティーニャのクリアが味方ジョアン・ネヴェスの腕に当たった場面だ。バイエルン選手たちが主審ジョアン・ピニェイロに抗議したが、PKは与えられなかった。 競技規則では至近距離からの味方ボールは直ちにゴールにならない限りハンドを取られないため、判定は覆らなかった。第1戦でバイエルンが微細な反則でPKを献上したこともあって、この結末は彼らにとって極めて受け入れ難いものとなった。