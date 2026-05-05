第1戦を5-4で制し決勝進出を狙うPSGは、この決定で急きょ移動計画を変更。バイエルンのコンパニ監督は「ここは我々の街だ！」と述べ、クラブの立場を明確にした。 我々はインフィニティに滞在する」と述べ、チームがいつもの拠点を手放さない姿勢を強調した。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントもこの決定を支持し、バイエルンの「ホームホテル」を譲ることを断固として拒否した。