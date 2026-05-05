AFP
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ヴィンセント・コンパニ率いるバイエルン・ミュンヘンがPSGの宿泊計画を混乱させ、王者PSGは急きょ代替ホテルを探す事態となった。
バイエルン、CL試合前にホテルを確保
フランスのメディア「Football365」によると、バイエルン・ミュンヘン対PSGのチャンピオンズリーグ準決勝第2戦は、試合前からピッチ外でも緊張が漂った。バイエルン側がPSGの希望していたミュンヘンのホテルへの宿泊を拒否したためだ。 ルイス・エンリケ監督率いるチームは、アリアンツ・アレーナから約15分の4つ星ホテル「インフィニティ・ホテル」に宿泊する予定だった。しかしバイエルンは、水曜日の第2戦を前に同ホテルを専用に確保すると主張した。
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コンパニがバイエルンの姿勢を明らかにする
第1戦を5-4で制し決勝進出を狙うPSGは、この決定で急きょ移動計画を変更。バイエルンのコンパニ監督は「ここは我々の街だ！」と述べ、クラブの立場を明確にした。 我々はインフィニティに滞在する」と述べ、チームがいつもの拠点を手放さない姿勢を強調した。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントもこの決定を支持し、バイエルンの「ホームホテル」を譲ることを断固として拒否した。
PSG、チャンピオンズリーグ制覇の縁起ホテルを失う
PSGにとって、このホテル選びは象徴的な意味を持っていた。2025年のチャンピオンズリーグ決勝でも同ホテルに滞在し、インテルを5-0で下して優勝した経験から、クラブはここを幸運の拠点と見ていた。しかしバイエルンはPSGの再滞在を阻み、パリのクラブにとって欧州最高の夜と結びついた馴染み深い環境を取り除いた。
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PSG、決勝進出へ準決勝で態勢立て直し
当初の計画が頓挫し、近隣のヒルトンホテルも改装で利用できないため、PSGはミュンヘン滞在中の代替宿泊先を探すことを余儀なくされた。チームはシュヴァビンガー・トールのアンダーズ・ホテルに宿泊し、アリアンツ・アレーナで最終練習と試合前のメディア対応を行う。混乱にもかかわらず、PSGの焦点は再びチャンピオンズリーグ決勝進出にある。