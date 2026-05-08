ディートマー・ハマンは、欧州王者PSGが準決勝2試合でバイエルンの限界を露呈させたと指摘。合計スコアは6-5でPSGの勝利だった。 ハマンは、最大の敗因としてコンパニが採用した高い守備ラインを指摘。PSGが容易に攻略したとし、特にクヴァラツヘリアの左突破からデンベレが3分で先制した場面を例に挙げた。

ハマンはスカイ・スポーツのコラムで「PSGを相手に180分間、あの戦術を続けるべきだったかはコンパニーの判断だ」と指摘。ブンデスリーガでは通用しても、世界クラスのアタッカーには通用しないとの見解を示した。

それでもハマンは、バイエルンがすでにブンデスリーガ優勝を決めたことを挙げ、「CL敗退にもかかわらず、今シーズンは非常に良い。5月23日のシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝に勝てば、素晴らしいシーズンになる」と語った。