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ヴィンセント・コンパニーの責任か？ バイエルン・ミュンヘン監督はPSG戦敗北の采配を問われ、レジェンドはマイケル・オリゼとルイス・ディアスの活躍を称賛。
ヴィンセント・コンパニの戦術面での懸念
ディートマー・ハマンは、欧州王者PSGが準決勝2試合でバイエルンの限界を露呈させたと指摘。合計スコアは6-5でPSGの勝利だった。 ハマンは、最大の敗因としてコンパニが採用した高い守備ラインを指摘。PSGが容易に攻略したとし、特にクヴァラツヘリアの左突破からデンベレが3分で先制した場面を例に挙げた。
ハマンはスカイ・スポーツのコラムで「PSGを相手に180分間、あの戦術を続けるべきだったかはコンパニーの判断だ」と指摘。ブンデスリーガでは通用しても、世界クラスのアタッカーには通用しないとの見解を示した。
それでもハマンは、バイエルンがすでにブンデスリーガ優勝を決めたことを挙げ、「CL敗退にもかかわらず、今シーズンは非常に良い。5月23日のシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝に勝てば、素晴らしいシーズンになる」と語った。
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ジャマル・ムシアラの起用で悩む
準決勝で話題になったのは、ジャマル・ムシアラが先発したことだ。ハマンは「パリとハイデンハイム戦で調子を落とした彼がなぜ起用されたのか」と疑問を投げかけた。
「パリやハイデンハイム戦の不振にもかかわらず、なぜムシアラを先発させたのか疑問だ。監督は説明すべきだ。ゴレツカの方が良かったかもしれない。ムシアラは後半30分から出場していればもっとチームに貢献できたはずだ」とハマンは語った。
また、パリの堅守を崩せなかった要因の一つとしてセルジュ・グナブリの不在も挙げられた。グナブリは4月19日の最終練習で右内転筋を断裂。今季残り試合と今夏開催の2026年W杯も欠場する見込みだ。
ハマンは「2試合ともグナブリーの不在は痛手だった」と強調した。さらに、高額契約を延長したアルフォンソ・デイヴィスについても「今のパフォーマンスでは年俸に見合っていない」と指摘した。
オリセとディアスへの称賛
試合後の分析はマイナス面に偏ったが、マイケル・オリゼとルイス・ディアスは高く評価された。ハマーンは2人がクラブを準決勝に導いたと確信しており、その高い決定力が証拠だ。
オリゼは今季CLで5ゴール7アシスト、ディアスも7ゴール4アシストをマークしている。
ハマンは「第1戦でオリゼは素晴らしいプレーをしたが、第2戦は不運だった。パリ・サンジェルマンが組織的に封じただけで、彼の責任ではない。この2人がいたからこそ、バイエルンは準決勝に行けた」と語った。
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世界トップクラスの人材の定義
ハマンは、バイエルンには大一番を勝ち抜くだけの「世界クラス」の選手が不足していると結論付けた。PSGとの2試合でディアス、オリゼ、ノイアー、そしてある程度パブロヴィッチだけがそのレベルに達しており、「名門バイエルンにとってそれだけでは少なすぎる」と指摘した。