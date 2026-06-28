ドイツ対エクアドルのグループリーグ最終戦前、ジャマル・ムシアラがようやく姿を現した。だが場所はピッチではなく、ニューヨークとニュージャージーを分けるハドソン川だった。決勝会場のイースト・ラザフォードは、その川沿いに位置している。
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ヴィンセント・コンパニーの疑問は依然として解消されていない！ユリアン・ナーゲルスマンはドイツ代表でちょっとした工夫を試すべきだ。
その背景にはナイキの広告キャンペーンがあった。2027年、同社は長年にわたりドイツサッカー連盟（DFB）のパートナーだったアディダスに代わり公式サプライヤーとなる。「ハロー・ニュージャージー」というダブルミーニングのスローガンの下、ナイキはボートに掲げられたピクセル化されたポスターで将来のユニフォームを予告した。広告の顔に起用されたのがムジアラだった。 この起用は、23歳ながら世界サッカー界で占める彼の重要性と、大きな期待を示している。
ほぼ1年前、クラブW杯米国大会で腓骨を骨折し、数か月離脱した。1月にバイエルンで復帰し、徐々に調子を取り戻していたが、途中で再び停滞した。4月、コンパニー監督は「フィジカルはほぼトップレベルだ」と語った。 走れて、プレスをかけて、1対1も制する。今はそれができる。残る疑問はただ1つ。あの「マジック・ムシアラ」はいつ戻ってくるのか？ 最高の状態にあるあのジャマルは」
だが現時点では、ムシアラはまだその答えを示せていない。シーズン終盤のバイエルンでの大一番、CL準決勝パリ・サンジェルマン戦やDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦でも目立った活躍はなかった。W杯でも奮闘しているものの、フィジカルが強い相手には苦戦しており、いまだ「魔法のような」状態には戻っていない。
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ムシアラ、ヴィルツ、ハヴェルツはW杯で実力を十分に発揮できていない
ドイツが挙げた10得点のうち、ムシアラが直接関与したのはわずか1点だった。キュラソーに7－1で勝った試合で、彼は一時4－1とする得点を挙げた。ムシアラの不調は、ドイツ代表の勝利の見通しにとって問題だ。さらに、他の2人の攻撃の期待の星も同様に精彩を欠いている。 フロリアン・ヴィルツ（23）はアシスト2、カイ・ハーヴェルツ（27）は2得点にとどまる。3人とも本来の力を出せていない。
3人とも今季は苦戦している。ヴィルツは1億2500万ユーロの移籍金でリヴァプールへ加入したが、いまだ印象的な活躍がない。ハーヴェルツは前半戦を怪我で欠場し、後半戦こそプレミアリーグ制覇とCL決勝進出に貢献したが、代表レベルでの調子はまだ上がらない。
3人が代表で同時にピッチに立ったのは、2024年11月のアメリカ戦が初めてで、連携は不足している。 エクアドル戦の敗北後、ナゲルスマン監督は「ポジショニングでの自滅」と嘆き、「誰がどこに立つべきか分からなくなれば、チーム全体でカバーするのは非常に難しくなる」と語った。
3人とも中盤とフォワードの間の中央エリアを好む。W杯ではそのポジションにムシアラが起用されているが、ハーヴェルツはセンターフォワードながら頻繁にポジションを下げ、ヴィルツは左サイドから中央へ切り込む。さらにレロイ・サネも右サイドから同じ動きをするため、中央はさらに混雑している。 相手DFが守る狭い中央が、さらに手狭になる。
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フロリアン・ヴィルツのための「缶切り作戦」、ジャマル・ムシアラのための「リズム」
ナゲルスマン監督は、最も重要な舞台で主力選手を安易に交代させるつもりはない。控え選手の中で起用できるのはデニズ・ウンダフだけだからだ。 ウンダフは先発の座を勝ち取る価値があるが、同時に唯一のスーパーサブでもあり、監督がその得点力を手放したくないのは理解できる。
ムシアラ、ヴィルツ、ハーヴェルツには「希望」を託すしかない。ナゲルスマンはエクアドル戦後に「フローには運やゴール、試合を動かすプレーがもう少し足りない」と話し、さらに「だが、それは必ず月曜日にやってくる」と繰り返した。次のラウンド32では、ボストン近郊のフォックスボロでパラグアイと対戦する。
ムシアラについては「必要なのはリズムだけ」とナゲルスマン。「彼の能力は皆が知っている。引き出すのは私たちの役目だ」と語った。 W杯準備が始まってから、彼は何度も同じことを繰り返している。だが、リズムを取り戻す時間はもう少ない。これからはどの試合も最後になり得る。「大きな目標を達成するには、選手たちが結果を出さねばならない」とスポーツディレクターのルディ・フェラーは土曜に語った。「彼ら自身も理解している」。
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ドイツ代表：ナゲルスマン監督、ムシアラとヴィルツの入れ替えを検討
ナゲルスマン監督は布陣を少し変えるだけで、このトリオの連携に新しさをもたらせるかもしれない。ムシアラとヴィルツのポジションを入れ替えてはどうだろうか。ヴィルツは得意な中央でプレーできる。 ムシアラは左ウイングへ移るが、スペースが増えマークも減る可能性がある。配置としては最適ではないものの、試す価値はある。
実際、ムシアラは代表では中央より左サイドの方が効率的。中央22試合で5得点1アシスト、サイド23試合で13得点7アシストだ。 左ウイングのムシアラは、EURO2024ラウンド16デンマーク戦（2－0）で得点し、準々決勝スペイン戦でもこの役割でプレーした。
一方、ヴィルツは2025年以降の代表戦で中央起用が2回のみながら、両試合で得点。ポルトガル戦と北アイルランド戦だ。左ウイングでは4試合連続無得点が続く。