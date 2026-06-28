ヴィンセント・コンパニーの疑問は依然として解消されていない！ユリアン・ナーゲルスマンはドイツ代表でちょっとした工夫を試すべきだ。

その背景にはナイキの広告キャンペーンがあった。2027年、同社は長年にわたりドイツサッカー連盟（DFB）のパートナーだったアディダスに代わり公式サプライヤーとなる。「ハロー・ニュージャージー」というダブルミーニングのスローガンの下、ナイキはボートに掲げられたピクセル化されたポスターで将来のユニフォームを予告した。広告の顔に起用されたのがムジアラだった。 この起用は、23歳ながら世界サッカー界で占める彼の重要性と、大きな期待を示している。

ほぼ1年前、クラブW杯米国大会で腓骨を骨折し、数か月離脱した。1月にバイエルンで復帰し、徐々に調子を取り戻していたが、途中で再び停滞した。4月、コンパニー監督は「フィジカルはほぼトップレベルだ」と語った。 走れて、プレスをかけて、1対1も制する。今はそれができる。残る疑問はただ1つ。あの「マジック・ムシアラ」はいつ戻ってくるのか？ 最高の状態にあるあのジャマルは」

だが現時点では、ムシアラはまだその答えを示せていない。シーズン終盤のバイエルンでの大一番、CL準決勝パリ・サンジェルマン戦やDFBポカール決勝シュトゥットガルト戦でも目立った活躍はなかった。W杯でも奮闘しているものの、フィジカルが強い相手には苦戦しており、いまだ「魔法のような」状態には戻っていない。