第1戦で5失点を喫しても、バイエルンのセンターバック、ターは守備一辺倒にならないと明言した。第2戦を前にしたドイツ代表DFは「このスタイルがチームをベスト4に導いた」と強調した。

「我々のプレースタイルがここまで導いてくれた。だから変えない」とターはメディアに語った。PSGの強力攻撃を封じるには、高強度なプレスを維持するしかないとも述べた。 「最も重要なのは、我々のプレースタイルだ。勇敢に、アグレッシブに、ボール争奪戦に勝ち、個人としてもチームとしても1対1で勝ち、セカンドボールを制することだ」







