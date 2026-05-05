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ヴィンセント・コンパニーの戦略とは？ バイエルン・ミュンヘンはPSG相手にチャンピオンズリーグで逆転勝利を狙い、ジョナサン・ターは監督の戦略を支持している。
コンパニーの守備調整
第1戦で5失点を喫しても、バイエルンのセンターバック、ターは守備一辺倒にならないと明言した。第2戦を前にしたドイツ代表DFは「このスタイルがチームをベスト4に導いた」と強調した。
「我々のプレースタイルがここまで導いてくれた。だから変えない」とターはメディアに語った。PSGの強力攻撃を封じるには、高強度なプレスを維持するしかないとも述べた。 「最も重要なのは、我々のプレースタイルだ。勇敢に、アグレッシブに、ボール争奪戦に勝ち、個人としてもチームとしても1対1で勝ち、セカンドボールを制することだ」
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コンパニ、グアルディオラとの比較を一蹴
コンパニ監督の戦術は師であるグアルディオラとよく比較されるが、彼は大一番で戦術を大きく変えるつもりはないと即座に否定した。バイエルン初年度で成果を上げた原則を貫き、土壇場の変更は避ける決意だ。
「もし『何か特別なことをしたい』と言ったら、それは私にとって非常に愚かな答えになるだろう」とコンパニ。重要な試合で戦術を変えるというグアルディオラの習慣に従うか問われた際の発言だ。彼はそうした報道を「メディアの戯言」と一蹴し、試合を控えて「心の平穏」を保っていると強調した。 プレッシャーでも眠れないことはないと言い切り、この数日でPSGの試合約35試合を観て相手を分析し戦略を練ったと明かした。
攻撃の三銃士への信頼
ウスマン・デンベレやクヴィチャ・クヴァラツヘリアのような攻撃陣を止めるために守備強化が急がれる一方、ターはバイエルンの攻撃力が敵陣を混乱させると確信している。ハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ルイス・ディアスのトリオは絶好調で、ターは彼らとトレーニングで対戦することでDFが鍛えられると認める。
「毎日彼らと練習できるのは素晴らしい。高いクオリティに刺激され、成長できる」とターは語る。30歳の彼は、公式戦ではなく練習場でしか彼らと対戦しなくて済むことに安堵し、こう冗談を言った。「他のDFを翻弄する姿を見る方が好きだ」。
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準決勝に向けたコンディション調整
試合前最後の練習で、コンパニー監督は負傷者について朗報を受けた。長期離脱中のニャブリを除き、ほぼ全選手が起用可能で、戦術の幅を確保できた。
ラファエル・ゲレイロとレナート・カールが復帰し、ベンチには展開に応じてペースを変えるカードがある。コンパニーは「大きな試合では全員が万全でなければならない」と集中力を強調した。バイエルンは王座奪還と決勝進出を狙い、舞台は整った。