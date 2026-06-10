『Sport Bild』によると、サウジアラビアの複数クラブがドイツの最多優勝クラブと所属カナダ人選手に接触し、来夏の移籍を打診したという。
翻訳者：
ヴィンセント・コンパニーの心変わり：アルフォンソ・デイヴィス獲得で、バイエルンは巨額移籍金を支払うのか？
ゼーベナー通りではすでにクラブ関係者が「移籍の可能性に関する条件」を話し合ったと報じられているが、現時点で合意はしていない。
2025年初頭に2030年までの契約延長が成立したものの、ミュンヘンでのデイヴィスの立場はもはや安定していない。年俸約1500万ユーロの高額契約と怪我の多さを理由に、バイエルンは左SBの放出を否定しなくなっている。
- (C)Getty Images
バイエルンでデイヴィスの立場はもはや揺るぎないものではない。
2025年春に前十字靭帯を断裂したデイヴィスは、以来、コンディション維持に苦慮。筋肉系の負傷が再発し、戦線を離脱している。現在は太ももを負傷中で、カナダ代表としてのワールドカップ開幕戦も欠場の見込みだ。
この状況を受け、ヴィンセント・コンパニ監督の考えも変化。これまで左SB補強に消極的だったが、現在は新戦力確保が最優先事項となった。
適切な移籍オファーがあれば、バイエルンは交渉に応じる見込みだ。特にサウジアラビアのクラブは豊富な資金を背景に、クラブ間合意を迅速にまとめる可能性がある。
ただし、デイヴィスがサウジアラビア移籍に同意する可能性は低い。25歳の彼は選手として全盛期であり、怪我が多くても世界屈指のサイドバックと評価されている。
- Getty Images
FCバイエルンはナサニエル・ブラウンをどうしても獲得したいようだ
ミュンヘン退団が決まれば、アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンが後任候補に。バイエルンはすでに本人と合意、クラブ間交渉が続いている。
フランクフルトは移籍金6000万ユーロを要求しているが、バイエルンはそれより低い金額を狙っている。 22歳のブラウンは自身の将来について沈黙を保っていた。「私には影響がない」と、2030年まで契約が残るフランクフルトで代表チームとともにW杯準備に集中していると語った。
ただし本人はバイエルンを最優先し、レアル・マドリードやアーセナル、マンチェスター・シティへの移籍は考えていないという。コンパニーは古くからブラウンに注目しており、バーンリー時代にも獲得を画策していた。
バイエルンは冬休み前にブラウン側と接触。2025年10月のSGE対バイエルン戦（0-3）での活躍が首脳陣に強い印象を残した。 その試合でブラウンはマイケル・オリゼと対峙し、バルセロナ戦でラミン・ヤマルを封じた時のように、ミュンヘンのスターを完封した。