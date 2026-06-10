2025年春に前十字靭帯を断裂したデイヴィスは、以来、コンディション維持に苦慮。筋肉系の負傷が再発し、戦線を離脱している。現在は太ももを負傷中で、カナダ代表としてのワールドカップ開幕戦も欠場の見込みだ。

この状況を受け、ヴィンセント・コンパニ監督の考えも変化。これまで左SB補強に消極的だったが、現在は新戦力確保が最優先事項となった。

適切な移籍オファーがあれば、バイエルンは交渉に応じる見込みだ。特にサウジアラビアのクラブは豊富な資金を背景に、クラブ間合意を迅速にまとめる可能性がある。

ただし、デイヴィスがサウジアラビア移籍に同意する可能性は低い。25歳の彼は選手として全盛期であり、怪我が多くても世界屈指のサイドバックと評価されている。