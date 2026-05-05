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ヴィンセント・コンパニーの後継者はこの人か？ バイエルン・ミュンヘンのウリ・ヘーネス会長が、ブンデスリーガでの好調を受け、自身の甥の電撃復帰を示唆。
アリアンツ・アレーナでの家族団らん
DAZNのインタビューで、ウリ・ヘーネス氏は甥のセバスティアン・ヘーネス氏が将来バイエルンの監督候補だと述べ、注目されている。43歳の同氏はシュトゥットガルトをブンデスリーガの強豪に育て、タイトルも獲得した。
将来バイエルンを率いる可能性を問われると、ウリ・ヘーネスは「彼は候補の一人」と明言した。
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コンパニーへの支持は依然として揺るぎない
後継者候補に言及したものの、ウリはコンパニの采配を強く支持している。コンパニはチームを再構築し、攻撃的なサッカーでバイエルンを首位に導いた。ウリは当面、監督交代は考えていない。
「私としては、彼があと5年でも10年でもここに留まってくれて構わない」とホーネスはインタビューで強調した。彼はチームの急速な成長をコンパニの功績だとし、「この特別な感覚、この成長は間違いなく我々の監督のおかげだ。15人、16人、あるいは18人の優れた個人選手から一体感のあるチームが生まれた。彼はすべての選手をより良い選手に育て上げた」と語った。
シュトゥットガルトの戦術の達人に絶賛の声
ホーネス氏は、ブンデスリーガという高圧環境でセバスチャンがシュトゥットガルトで挙げた成果を称えた。2023年に降格危機で就任した彼は、クラブを2部降格の瀬戸際から2025年のDFBポカール制覇へ導き、期待に耐えうることを証明した。
「心から脱帽する」とホーネス氏は語り、「我々の監督に次ぐ最大の敬意を抱いている」と続けた。
特に主力選手が抜けた後にチームを再建し、「彼は立ち直り、前へ進み、必ず巻き返してくる。危機的な局面でクラブを安定させた」と称えた。
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バイエルン・ミュンヘンへの復帰が視野に入っているのか？
ミュンヘンへの移籍は、セバスティアン・ホーネスにとって「帰郷」だ。彼はバイエルンの内部を熟知する。ユースでU-19とリザーブを指導した後、ホッフェンハイムとシュトゥットガルトでトップリーグでの実績を積んだ。
この2人の監督をめぐる話題は、今月下旬に最高潮に達する。5月23日、ベルリンでのDFBポカール決勝で、現王者シュトゥットガルトがバイエルンを相手にタイトル防衛に挑み、現監督と後継候補が直接対決する。