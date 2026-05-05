後継者候補に言及したものの、ウリはコンパニの采配を強く支持している。コンパニはチームを再構築し、攻撃的なサッカーでバイエルンを首位に導いた。ウリは当面、監督交代は考えていない。

「私としては、彼があと5年でも10年でもここに留まってくれて構わない」とホーネスはインタビューで強調した。彼はチームの急速な成長をコンパニの功績だとし、「この特別な感覚、この成長は間違いなく我々の監督のおかげだ。15人、16人、あるいは18人の優れた個人選手から一体感のあるチームが生まれた。彼はすべての選手をより良い選手に育て上げた」と語った。



