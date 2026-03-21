ヴィンセント・コンパニーと共にマンチェスター・シティで2度のリーグ優勝を果たした彼は、かつての超新星としてうつ病を告白し、ティエリ・アンリと共にテレビで特別な瞬間を演出した

世界的なクラブ（アーセナルFCのアンリ、リヴァプールFCのキャラガー）で不可欠な存在だった同僚たちと比べると、リチャーズのキャリアはやや見劣りする。 2006年、彼はマンチェスター・シティのユースからトップチームへの昇格を果たした。しかし、当時のマンチェスター・シティは、スカイブルーのユニフォームの色を除けば、現在のマンチェスター・シティとはほとんど似ていなかった。当時、シチズンズはせいぜい平均的なチームに過ぎず、プレミアリーグの順位表ではたいてい下位半分に位置していた。

2009年、アブダビ・ユナイテッド・グループによる買収を機に状況は一変した。同グループはクラブに巨額の資金を投入し、数多くのスーパースターを獲得。その結果、シティはその後数年間でイングランドの連覇チームへと変貌を遂げた。 リチャーズも、デビッド・シルバ、現在のバイエルン・ミュンヘンの監督であるヴィンセント・コンパニ、セルヒオ・アグエロといったレジェンドたちと共に、そのプレミアリーグ優勝2回を祝った。その後、2014年にフィオレンティーナへ期限付き移籍し、2015年にはアストン・ヴィラへ完全移籍した。ヴィラでは4年間で公式戦わずか26試合に出場した。 また、イングランド代表として13試合に出場した。

そのため、サッカー界においてリチャーズの地位は、史上最高のストライカーの一人とされるティエリ・アンリや、2005年にリヴァプールでチャンピオンズリーグを制したジェイミー・キャラガーには、はるかに及ばない。だからこそ、番組内ではリチャーズはそれほど真剣に受け止められず、すぐに笑いのネタにされてしまうのだ。 リチャーズ自身はこれを気楽に受け止め、常にニヤリと笑い、決して個人的に受け止めたりはしない。彼は、時折からかってもいい、好感の持てる「いじめられっ子」なのだ。特に、定期的にバズるスコットの紹介動画では、笑いの種にされるのはたいていリチャーズだ。「僕は人の良いところを見ようとしているんだ。 いつも他人を励ますよう心がけています。私はずっとそうやって生きてきました」と彼は語った。最近では、普段は口数の少ないマイケル・オリゼさえも笑わせたほどだ。

しかし、そうした冗談の裏には、リチャーズにも真剣な一面がある。ピッチ上では、この体格に恵まれたディフェンダーは常に情熱的で、決して屈しない姿勢を見せてきた。ピッチを離れると、彼はプロサッカー選手という職業の、めったに話題に上らない暗い側面について語った。メンタル面の悩み、高いプレッシャー、怪我によってチームでの地位を失うことへの恐怖、失敗に対する批判、そしてネット上の誹謗中傷などだ。 「確かに、物事の捉え方は少し違っていたかもしれません。でも、結局のところ、私は前向きな人間なんです。」