スカイの報道によると、ドイツの最多優勝クラブとアイントラハト・フランクフルトの代表4キャップ選手との間で、来シーズンの移籍期間における移籍について合意が成立しているという。
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ヴィンセント・コンパニーとの会談が決め手だった。FCバイエルンは希望選手と合意、初の大型移籍が間近に迫っている。
報道によると、ブラウンはバイエルンのヴィンセント・コンパニー監督と前向きに交渉し、2031年までの長期契約で合意した。
ミュンヘン側はSGE（アイントラハト・フランクフルト）とも接触しているが、合意には至っていない。情報筋によると、フランクフルトは最大6000万ユーロを要求しており、この金額が交渉決裂につながる可能性もある。
ブラウンは22歳であり、アイントラハトとは2030年まで契約を結んでいる。彼は最近まで慎重だった。ザーベナー・シュトラーセ（バイエルンの本拠地）への移籍の可能性について問われた際、「フランクフルトではすごく居心地がいい。街もそうだし、友達もいる。すっかり馴染んだし、本当に楽しい」と語った。
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バイエルンはアルフォンソ・デイヴィスの後継者を探しているのか？
バイエルンが左サイドバックの補強に動くのは偶然ではない。ラファエル・ゲレイロは契約満了で退団し、伊藤宏樹にも移籍噂が絶えない。
さらにアルフォンソ・デイヴィスの去就も不透明だ。2025年2月に2030年までの契約延長を果たしたが、怪我の多さと高額年俸が課題となり議論されている。
報道によると、適切なオファーがあれば放出も検討されており、その代役候補にブラウンが挙げられている。
22歳のブラウンは、まずドイツ代表として6月11日～7月19日開催のW杯に挑む。26人のメンバーに選ばれ、5度目の優勝を狙うユリアン・ナーゲルスマン監督の下、予想以上に大きな役割を任される可能性がある。 直近のフィンランド戦では定位置のデビッド・ラウムを押しのけて先発し、本大会でも相手次第で先発する可能性がある。