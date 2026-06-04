ヴィンセント・コンパニーとの会談が決め手だった。FCバイエルンは希望選手と合意、初の大型移籍が間近に迫っている。

報道によると、ブラウンはバイエルンのヴィンセント・コンパニー監督と前向きに交渉し、2031年までの長期契約で合意した。

ミュンヘン側はSGE（アイントラハト・フランクフルト）とも接触しているが、合意には至っていない。情報筋によると、フランクフルトは最大6000万ユーロを要求しており、この金額が交渉決裂につながる可能性もある。

ブラウンは22歳であり、アイントラハトとは2030年まで契約を結んでいる。彼は最近まで慎重だった。ザーベナー・シュトラーセ（バイエルンの本拠地）への移籍の可能性について問われた際、「フランクフルトではすごく居心地がいい。街もそうだし、友達もいる。すっかり馴染んだし、本当に楽しい」と語った。