レアル・マドリードのスターFWは9分、過剰な熱意でキンミッヒと競り合い、パスを出そうとした相手を突き飛ばした。
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ヴィンセント・コンパニーでさえ激怒した。ヴィニシウス・ジュニオールがFCバイエルン戦で再びトラブルを引き起こした。
キミッヒは主審のスラヴコ・ヴィンチッチにフリーキックを要求したが、試合は続行された。これを見たヴィニシウスは、倒れていたキミッヒの足首を軽く蹴り、さらに押し倒した。
ベンチサイドのヴィンセント・コンパニー監督は激怒。第1戦後、彼はヴィニシウスを擁護し、「今のままのヴィニでいい」と語っていた。
ヴィンチッチ主審はヴィニシウスと再び口論になったが、追加の処分は与えなかった。すでに1枚イエローカードを受けていたヴィニシウスに警告が出されていれば、準決勝に出場停止となっていた。
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ヴィニシウス・ジュニア対キミッヒ：因縁の対決
満員のアリエンツ・アレーナは、ヴィンチッチの寛容さとヴィニシウスの振る舞いに激しいブーイングで反応した。その後もヴィニシウスはボールに触れるたびにブーイングを受けた。
また、キミッヒとこのブラジル人選手の間には、2024年準決勝第2戦での因縁がある。 彼は2026年の第1戦のようにPKやファウルを誘うのではなく、度を越えたジェスチャーでキミッヒを挑発した。
終盤、レアルのスローイン前、ヴィニシウスはキミッヒに手を伸ばしてボールを要求。しかし故意にボールを地面に落とした。キミッヒがすぐにボールを返しても、彼は再び落とし、さらに足で遠ざけた。
この試合ではレアルがホセルの88分と90+1分の2得点を守り切り、決勝でドルトムントを破って15回目となるCL制覇を達成した。しかし今回は、その幸運がレアルに味方することはなかった。
ヴィンチッチがカマヴィンガを退場させ、ヴィニシウスは嘲笑しながら拍手した。
9分にはヴィンシウスに寛大な判定をしたヴィンチッチ主審だが、86分には時間稼ぎをしたカマヴィンガを退場させた。 カマヴィンガはイエローカード累積の状態でボールを一瞬奪い、バイエルンの素早いプレーの再開を阻んだ。警告があったことを確認していなかったヴィンチッチは、まずイエローカード、続いてレッドカードを提示した。
レアル・マドリードの選手たちは激怒し、呆然とした。ヴィニシウスは嘲笑的に拍手したが罰はなかった。数的優位となったバイエルンは3分後、ルイス・ディアスのシュートがディフレクトして3-3に追いついた。さらにアディショナルタイム、マイケル・オリゼが4-3の決勝点を決めた。
この結果、レアル・マドリードとヴィニシウスはチャンピオンズリーグを去り、バイエルンは準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦することになった。