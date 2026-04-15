ヴィンセント・コンパニーでさえ激怒した。ヴィニシウス・ジュニアがバイエルン戦で再びトラブルを起こした。

キミッヒは主審のスラヴコ・ヴィンチッチにフリーキックを要求したが、試合は続行された。これを見たヴィニシウスはキミッヒを挑発。倒れていたキミッヒの足首を軽く蹴り、さらに押し倒した。

ベンチサイドのヴィンセント・コンパニー監督は激怒。第1戦後、彼はヴィニシウスを擁護し、「今のままのヴィニでいい」と語っていた。

ヴィンチッチ主審は再びヴィニシウスと口論になったが、追加の処分は与えなかった。すでに1枚目の警告を受けていたヴィニシウスがここで2枚目を受けていれば、準決勝に出場停止となっていた。