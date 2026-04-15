レアル・マドリードのスターFWは9分、過剰な熱意でキンミッヒと競り合い、パスを試みた相手を突き飛ばした。
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ヴィンセント・コンパニーでさえ激怒した。ヴィニシウス・ジュニアがバイエルン戦で再びトラブルを起こした。
キミッヒは主審のスラヴコ・ヴィンチッチにフリーキックを要求したが、試合は続行された。これを見たヴィニシウスはキミッヒを挑発。倒れていたキミッヒの足首を軽く蹴り、さらに押し倒した。
ベンチサイドのヴィンセント・コンパニー監督は激怒。第1戦後、彼はヴィニシウスを擁護し、「今のままのヴィニでいい」と語っていた。
ヴィンチッチ主審は再びヴィニシウスと口論になったが、追加の処分は与えなかった。すでに1枚目の警告を受けていたヴィニシウスがここで2枚目を受けていれば、準決勝に出場停止となっていた。
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ヴィニシウス・ジュニア対キミッヒ：因縁の対決
満員のアリエンツ・アレーナは、ヴィンチッチの寛大な対応とヴィニシウスの振る舞いに激しいブーイングを送った。その後もヴィニシウスはボールに触れるたびにブーイングを受けた。
さらに、キミッヒと挑発的な態度を示すこのブラジル人選手の間には、2024年の準決勝第2戦で因縁がある。 2026年の第1戦でPKやファウルを誘ったように、彼は今回も大げさな身振りや演技で知られているが、今回は度を越えた非スポーツマンなジェスチャーでキミッヒを挑発した。
終盤、レアルのスローイン前、ヴィニシウスはキミッヒに手を伸ばしてボールを要求。しかし故意にボールを地面に落とした。キミッヒがすぐにボールを返しても、彼は再び落とし、さらに足で遠ざけた。
当時、レアルはホセルーの88分と90+1分の2得点を守りCL決勝へ進出し、ボルシア・ドルトムントを破って15度目の優勝を遂げた。しかし今回は、運が王者に味方した。
ヴィンチッチがカマヴィンガを退場させ、ヴィニシウスは嘲笑の拍手を送った。
9分にはヴィニシウスに寛大な判定をしたヴィンチッチ主審だが、86分には時間稼ぎをしたカマヴィンガを退場とした。 カマヴィンガはイエローカード累積の状態でボールを一瞬奪い、バイエルンの素早いプレーの再開を阻んだ。ヴィンチッチは彼がすでに警告を受けていたことに気づいておらず、まずイエローカード、続いてレッドカードを提示した。
レアル・マドリードの選手たちは激怒し、呆然とした。試合後、スペインのメディアもヴィンチッチを厳しく批判した。ヴィニシウスは嘲笑を込めて拍手したが罰せられなかった。 数的優位となったバイエルンは3分後、ルイス・ディアスのシュートがディフレクトして3－3に追いついた。さらにアディショナルタイム、マイケル・オリゼが4－3の決勝点。
この結果、レアル・マドリードとヴィニシウスはチャンピオンズリーグを去り、バイエルンは準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦することになった。