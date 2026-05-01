デイヴィスはチャンピオンズリーグ準決勝第1戦（対パリ・サンジェルマン、4-5）で先発したものの、前半で交代。木曜は個人練習のみとなり、体調が懸念されている。
Getty Images Sport
翻訳者：
ヴィンセント・コンパニーが2つの朗報を発表！FCバイエルンの選手状況に関する最新情報
コンパニーは金曜の記者会見で、「フォンジーは今日から通常通りチーム練習に復帰する」と述べ、安堵させた。 「PSG戦で少し違和感があったが、ハーフタイムにリスクを避ける正しい判断が下された」と説明した。コンパニは出場停止でスタンドから観戦し、ピッチではアシスタントコーチのダンクス氏が指揮した。
試合後にデイヴィスは精密検査を受け、結果はすべて異常なしだった。木曜の別メニューは予防措置で、土曜の1.FCハイデンハイム戦には出場可能の見込みだ。
トム・ビショフが復帰目前――ヨナス・ウルビックがハイデンハイム戦で先発出場
トム・ビショフは筋断裂から回復し、明日復帰する見込みだ。20歳の万能選手は公式戦5試合を欠場していた。コンパニー監督は「明日戻ってくると期待している」と語った。レナート・カールは依然として筋断裂でハイデンハイム戦を欠場するが、PSGとの第2戦については「まだ可能性はある」という。
ハイデンハイム戦では控えGKヨナス・ウルビッグがゴールを守る。マヌエル・ノイアーは契約延長間近で、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは「シーズン終了が迫っており、交渉は順調だが現時点で発表はない」と語った。