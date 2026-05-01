ヴィンセント・コンパニーが2つの朗報を発表！FCバイエルンの選手状況に関する最新情報

コンパニーは金曜の記者会見で、「フォンジーは今日から通常通りチーム練習に復帰する」と述べ、安堵させた。 「PSG戦で少し違和感があったが、ハーフタイムにリスクを避ける正しい判断が下された」と説明した。コンパニは出場停止でスタンドから観戦し、ピッチではアシスタントコーチのダンクス氏が指揮した。

試合後にデイヴィスは精密検査を受け、結果はすべて異常なしだった。木曜の別メニューは予防措置で、土曜の1.FCハイデンハイム戦には出場可能の見込みだ。