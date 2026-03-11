2ゴール、1アシスト、そして数えきれないほどの危険なシーン：FCバイエルンがアタランタ・ベルガモを6対1で下した試合後、マイケル・オリゼは当然のことながらこの試合のMVPに選ばれました。内向的なフランス人選手にとって、これは多くのメディア対応をしなければならないという不愉快な結果をもたらしました。彼にとってこれほど嫌なことのないようです。
ヴィンセント・コンパニーが驚くべき比較をした！FCバイエルンのガラでマイケル・オリゼが新記録を達成
マン・オブ・ザ・マッチの必須の写真で、オリゼは、銀のトロフィーの代わりに、洗ってほしいと頼まれた汚れた皿の山を渡されたような表情をしている。さらに、その後に、英語放送のCBSのインタビューに送られた。
バロンドール？マイケル・オリゼ：「まずはトロフィーを」
伝説的な専門家であるジェイミー・キャラガー、ティエリ・アンリ、ミカ・リチャーズが、拍手と「マイケル！マイケル！」という声援で彼を迎えました。 オリゼは微笑んだ。リチャーズは、トロフィーでは達成できなかったことを成し遂げた。オリゼを笑わせたのだ。公の場で、最近レストランでオリゼに会ったことを話したのだ（「彼は何も悪いことはしておらず、ただおいしい食事を楽しんでいただけだ」）。
この熱狂的な歓迎と素敵な逸話から、気まぐれなインタビューを予想していた人は、その予想が間違っていたことに気づいた。 オリゼは、いつものように一言で答えた。とはいえ、クリスタル・パレス在籍中にテレビインタビューで「史上最悪のインタビュー」として話題になったときや、ミュンヘンに到着した直後のインタビューで、同僚のジャマル・ムシアラがオリゼの代わりにすべての質問に答えなければならなかったときと比べると、少しは進歩が見られた。
今回は、24歳の彼は「バイエルンのようなクラブは、すべてに勝つことが目標だ」と説明した。そして、バロンドールの受賞の可能性については？「そのことについてはあまり気にしていません。シーズンはまだ長いですから。もし受賞できたら、それは素晴らしいことですが、まずはトロフィーを勝ち取ることです」と語った。
ヨーロッパでマイケル・オリゼ以上にアシストを記録している選手はいない
いずれにせよ、その統計はオリゼを自動的にバロンドールの候補者リストに押し上げている。37試合に出場した右ウイングは、すでに41得点を記録している。15ゴールと26アシスト、ヨーロッパのトップ5リーグでこれ以上のアシスト数を記録している選手はいない。 オリゼは、FCバイエルンでの最初のシーズンに記録した43得点を上回るために、あと3得点が必要だ。
この印象的な数字にもかかわらず、オリゼはベルガモでの2得点で新たな記録を達成しました。バイエルン・ミュンヘンでの、真に重要なチャンピオンズリーグの試合で初めて得点を挙げたのです。 昨シーズンは、リーグ戦でのFCバルセロナ戦とパリ・サンジェルマン戦、そしてノックアウトステージでのバイエル・レバークーゼン戦とインテル・ミラノ戦では、いずれも無得点に終わりました。今シーズンは、パフォス戦での得点のみであり、チェルシー、PSG、アーセナル戦では得点はありませんでした。
オリセのアルタランタ戦での素晴らしい活躍を、もうひとつの統計が裏付けている。2得点、1アシスト、攻撃的選手としてのほぼすべての指標で最高値を記録しただけでなく、バイエルン・ミュンヘン側で最多のボール奪取数（8回）も記録したのだ。
ヴィンセント・コンパニーがマイケル・オリゼをケビン・デ・ブルイネと比較
ヴィンセント・コンパニ監督は、その後の記者会見でオリセの姿勢を特に強調しました。「彼は、世界最高の選手になるチャンスを掴むことができるようなメンタリティを持ってここに来ました。彼は非常に細部にまでこだわる働きぶりを見せています」。
「選手たちはそれぞれ異なるため、比較はしたくありません」とコンパニは付け加えたが、この記念すべき日に、意外な選手を例に挙げて比較を行った。「私はケビン・デ・ブルイネとプレーし、彼が才能ある選手からスーパースターへと成長する過程を見てきました。 マイケルと同じように、彼も細部にまでこだわる姿勢を持っていた」と語った。コンパニーとデ・ブルイネは、マンチェスター・シティとベルギー代表で長く一緒にプレーしてきた。
細部にこだわるオリゼは、もちろんベルガモでも、イエローカードによる出場停止の危機を認識していた。 そこで、試合終盤、コーナーキックを遅らせて、エスペン・エスカス審判に警告を受けたんだ。この件がスポーツ法上の問題にならない限り、オリゼはベルガモとの決勝トーナメント1回戦第2戦だけ欠場して、レアル・マドリードやマンチェスター・シティとの準々決勝には復帰できるよ。