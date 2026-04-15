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Oliver Maywurm

翻訳者：

ヴィンセント・コンパニーから連絡が！2部リーグの注目株、FCバイエルン・ミュンヘンでのチャンスに期待

ブンデスリーガ
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N. Aseko-Nkili
バイエルン
ハノーファー96
ヴァンサン・コンパニ

ノエル・アセコはFCバイエルン・ミュンヘンでプレーする具体的なチャンスを得たようだ。

Transfermarktによるとバイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は先日、ハノーファー96のMFに電話で熱心に会談した。話題は、今夏バイエルンに復帰するアセコがレギュラーとしてプレーできる見通しだった。


  • コンパニーがアセコの熱烈なファンであることはよく知られている。バイエルン監督就任後、彼は半年間アセコをトップチームの練習に定期的に参加させた。Transfermarktによると、コンパニーは最近の電話で、20歳のアセコをハノーファー96での成長を称賛した。

    アセコは2022年にヘルタ・ベルリンからバイエルンユースへ移籍。2025年2月、1年半の期限付きでハノーファーへ加入した。 適応期間を経て今季は2部ハノーファーで29試合3得点6アシストを記録し、頭角を現した。

    ハノーファーは買い取りオプションを行使したが、バイエルンが即座に買い戻し、2028年まで契約を延長した。移籍金は150万ユーロで、来季からミュンヘンに復帰する。

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  • Hannover 96 AsekoGetty Images

    ノエル・アセコはFCバイエルン・ミュンヘンでゴレツカの後継者となるのか？

    レオン・ゴレツカの退団で空くポジションの内部候補として、アセコの名前が取り沙汰されている。 31歳のベテランは今夏契約満了で退団するため、バイエルンは外部補強ではなくアセコで中盤の穴を埋める方針だ。彼は右サイドもこなせるため、名門でレギュラーを狙える。

    しかしハノーファーでの活躍が評価され、ブライトン、ビジャレアル、フランクフルトなどからも注目されている。ハノーファーが昇格すれば残留の可能性もあるが、本人はより魅力的な選択肢を検討している。

    Transfermarktによると、アセコは再びレンタル移籍を望んでおらず、バイエルンで将来性を提示されるか、野心的なクラブへ完全移籍したいという。コンパニの尽力もあり、FCB残留の可能性も残っている。

  • ノエル・アセコ：今シーズンのハノーファー96での成績


    ゲーム

    29

    ゴール

    3

    アシスト

    6

    イエローカード

    7


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