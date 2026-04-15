ヴィンセント・コンパニーから連絡が！2部リーグの注目株、FCバイエルン・ミュンヘンでのチャンスに期待

コンパニーがアセコの熱烈なファンであることはよく知られている。バイエルン監督就任後、彼は半年間アセコをトップチームの練習に定期的に参加させた。Transfermarktによると、コンパニーは最近の電話で、20歳のアセコをハノーファー96での成長を称賛した。

アセコは2022年にヘルタ・ベルリンからバイエルンユースへ移籍。2025年2月、1年半の期限付きでハノーファーへ加入した。 適応期間を経て今季は2部ハノーファーで29試合3得点6アシストを記録し、頭角を現した。

ハノーファーは買い取りオプションを行使したが、バイエルンが即座に買い戻し、2028年まで契約を延長した。移籍金は150万ユーロで、来季からミュンヘンに復帰する。