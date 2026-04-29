ヴィンセント・コンパニは、PSGとの9得点が生まれた激戦を「楽しめなかった」と振り返り、チャンピオンズリーグ決勝進出のためならバイエルン・ミュンヘンは「ピッチで命を懸ける」と語った。

試合はゴールと戦術の入れ替わりが激しい展開となった。アウェーのハリー・ケインとミカエル・オリゼが得点を挙げたが、PSGはクヴィチャ・クヴァラツヘリア、ジョアン・ネヴェス、ウスマン・デンベレがバイエルンの守備の隙を突き、前半を3–2で折り返した。

後半もクヴァラツヘリアとデンベレが追加点で5－2とし、試合は決まったかに見えた。しかしバイエルンはウパメカノのヘディングとディアスのシュートで1点差に詰め寄り、アリアンツ・アレーナでの第2戦は依然として激戦が予想される。