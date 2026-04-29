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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

ヴィンセント・コンパニは、PSGとの9得点が生まれた激戦を「楽しめなかった」と振り返り、チャンピオンズリーグ決勝進出のためならバイエルン・ミュンヘンは「ピッチで命を懸ける」と語った。

ヴァンサン・コンパニ
バイエルン
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パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦で5－4の接戦を落とした直後、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は「選手たちは決勝進出のためならピッチで命を懸ける」と力強く宣言した。9得点が飛び出した激戦で先制されたものの、ベルギー人監督はホームでの第2戦へ「まだ決まっていない」と逆転への意地を示した。

  • パリでの混沌とした第1戦

    試合はゴールと戦術の入れ替わりが激しい展開となった。アウェーのハリー・ケインとミカエル・オリゼが得点を挙げたが、PSGはクヴィチャ・クヴァラツヘリア、ジョアン・ネヴェス、ウスマン・デンベレがバイエルンの守備の隙を突き、前半を3–2で折り返した。

    後半もクヴァラツヘリアとデンベレが追加点で5－2とし、試合は決まったかに見えた。しかしバイエルンはウパメカノのヘディングとディアスのシュートで1点差に詰め寄り、アリアンツ・アレーナでの第2戦は依然として激戦が予想される。

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    コンパニー、ベンチ入り禁止処分に不満

    パルク・デ・プランスでの第1戦は歴史に残る好試合だったが、出場停止でスタンド観戦となったコンパニーにとっては苦い経験だった。イエローカード3枚の累積でタッチラインに立てなかったバイエルン監督に代わり、アシスタントコーチのダンクス氏がベンチを指揮した。

    彼は「楽しいものではない。もう二度と経験したくない。80メートルも離れた場所から指示は出せない。それでも、スタンドから見た選手たちの反応には感心した」とプライム・ビデオに語った。

  • Olise PSG Bayern Monaco Champions LeagueGetty Images

    アリアンツ・アレーナでゴールが生まれる

    出場停止処分を終えたコンパニは、来週水曜日の第2戦で再び最前線に立ち、チームを率いる機会を待ち望んでいる。彼はバイエルン・サポーターに対し、前ラウンドでレアル・マドリードを破る原動力となった圧倒的な雰囲気を再び作り出すよう呼びかけ、選手たちがピッチで全力を尽くすと約束した。

    「来週のアリアンツ・アレーナは熱狂に包まれるはずだ。勝たねばならないと皆が知っている。 たとえピッチで倒れても、私たちはすべてを捧げる。信じています」とコンパニは語った。「マドリード戦以上の熱気が必要だ。それが私の望みだ。そんな試合ならスタジアムに行きたい。そして静かにしているつもりはない。」

  • バイエルンにとって、メンタリティが鍵となる

    バイエルンはコンパニ監督の下、粘り強さを武器に大きなプレッシャーにも屈しない。3点差を逆転した経験は、アリアンツ・アレーナで決着をつけられるという自信になった。コンパニ監督は「5失点してもまだチャンスがある。次は1-0から始められる」と前向きに語った。 「準決勝で5失点すれば通常は終わる。だが私たちは4得点し、さらに追加点も狙えた。5－2なら厳しかったが、今は実質1－0だ」とコンパニは語った。

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