ヴィンセント・コンパニは、負傷中のストライカーをバイエルン・ミュンヘンの先発メンバーに復帰させるため、ハリー・ケインの復帰の合図を待っている
ケイン、1週間のフルトレーニングを経てレバークーゼン戦への復帰へ
土曜日のバイエル・レバークーゼン戦を控えたバイエルンにとって、最大の朗報はケインの復帰だ。 このストライカーは、戦線離脱期間を経て、何事もなく1週間のトレーニングを全日程こなした。チームの勢いを維持したいコンパニ監督にとって、彼の復帰は重要なタイミングでのものだ。彼が欠場した2試合でバイエルンは10得点を挙げるなど得点を量産しているが、チームの象徴的存在である背番号9の復帰は、新たな負傷により他の重要な攻撃の起点となる選手を数名欠いている現在の攻撃陣に、新たな次元をもたらすことになる。
コンパニー、ケインの「サイン」と度重なる負傷について
試合前の記者会見で、コンパニ監督はケインの出場に関する最終決定は選手本人に委ねられていることを明らかにした。「ハリーがプレーできるという合図を出せば、彼は出場するだろう」とバイエルンの監督は語った。
元マンチェスター・シティのディフェンダーである同監督は、前節でアルフォンソ・デイヴィス、ジャマル・ムシアラ、ヨナス・ウルビグが相次いで負傷したことから、チームの全体的なコンディションの問題についても言及した。「もっと悪い状況もあり得た。これらは長期離脱を要する怪我ではないが、選手たちにとっては出場したいという気持ちがあるだけに、悔しいことだろう。 「いくらプロ意識が高くても、体がいつも思い通りに反応するとは限らないという事実を受け入れなければならない」
チャンピオンズリーグでの圧倒的な強さがもたらす身体的負担
脳震盪を負ったGKウルビッグが欠場となり、マヌエル・ノイアーはふくらはぎの怪我からまだ回復途上、伊藤宏樹も筋繊維断裂で離脱しているため、チームの人手は逼迫している。コンパニー監督は、ウルビッグが「うまくいけば来週のどこかで」練習に復帰する見込みであることを明かし、これにより第3GKのスヴェン・ウルライヒが今季初先発となる。 一方、ムシアラについては「おそらく来週早々に復帰できるだろう」とのことだ。デイヴィスについては、コンパニ監督は「代表戦期間中はフォンジー（デイヴィス）の回復に役立つだろう」と述べた。
休止期間前の厳しい局面を乗り切る
土曜日にバイエルンがレバークーゼンへ遠征する今シーズン最大の試合の一つで、ウルライヒが注目を集めることになる。代表戦による中断期間が迫る中、コンパニ監督の最優先事項は、チームの士気やリーグ順位にさらなる悪影響を与えることなく、この困難な時期を乗り切ることだ。 レバークーゼン戦の後、ウルライヒは、ウルビグの出場が不可能と判断された場合、アタランタとの第2戦でもゴールを守ることになるかもしれない。その後、医療チームは2週間の代表戦中断期間を利用して、4月の過密日程に備えてノイアーのコンディションを整える予定だ。
