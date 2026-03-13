翻訳者：

ヴィンセント・コンパニは、負傷中のストライカーをバイエルン・ミュンヘンの先発メンバーに復帰させるため、ハリー・ケインの復帰の合図を待っている

バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、ハリー・ケインが1週間のトレーニングを全日程こなしたことで、先発復帰の準備が整ったことを明らかにした。イングランド代表キャプテンの復帰は大きな戦力となるが、このドイツの強豪クラブは現在、週半ばの欧州カップ戦での試合中に発生した3人の選手の負傷という打撃に直面している。コンパニー監督は、クラブが重要な試合の連戦に突入する中、主力選手たちに降りかかったこの不運が長期化しないことに安堵の意を示した。