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ヴィンセント・コンパニは、レアル・マドリードを打ち破る完璧な戦略など存在しないと断言する一方、バイエルンの指揮官は、怪我に苦しむハリー・ケインが「リズムを失っていない」と確信している
医師の許可を待っている
バイエルンはケインをメンバーに加えた状態でスペインの首都へ遠征しており、4月7日に行われる準々決勝第1戦に向けて大きな後押しとなっている。しかし、コンパニ監督は、このラ・リーガの強豪との対戦で先発メンバーを発表する前に、医療部門からの最終的な許可を待っている。 「ゴーサインが出れば、迷うことなく起用する」と、監督は試合前の記者会見で説明し、クラブの全員が、この一戦がイングランド人FWにとってどれほど特別な意味を持つかを理解していることを強調した。
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ストライカーのリズムとコンディションを評価する
31歳の同選手はここ数週間、怪我のため戦列を離れていたが、監督は試合勘の鈍りに関する懸念を一蹴した。コーチ陣は彼のリハビリ過程を綿密に監視し、コンディションを維持できるよう配慮してきた。状況について詳細な説明を行ったコンパニは、次のように述べた。「彼があまりプレーできなかったこの期間中もトレーニングを積んでいたことは、我々にとって重要だった。 だからこそ、リズムが崩れているとは考えていない。明日まで様子を見るつもりだ。最終的な情報が入り次第、判断を下すつもりだ。」
欧州の強豪相手に、混戦をものにする
本拠地でレアル・マドリードと対戦することは、世界サッカー界において依然として最も困難な挑戦の一つである。ラ・リーガではマジョルカに1-2で敗れ、バルセロナに7ポイント差をつけられているものの、このスペインの強豪は、他のどのチームよりも多くの回数を欧州王者の座に就いてきたことから、チャンピオンズリーグの王者と見なされている。 監督はこの試合の難しさを十分に認識しており、現欧州王者を完全に封じ込めることは不可能な任務であると認めている。
しかし、バイエルンも今シーズン、欧州で最も好調なチームの一つだ。全大会を通じて敗戦はわずか2試合――チャンピオンズリーグでのアーセナル戦と、ブンデスリーガでのアウクスブルク戦（ホーム）――にとどまり、直近13試合では11勝2分けという成績を残している。
大会の決勝トーナメント進出という難題について、コンパニは次のように語った。「このレベルでは、どのチームも危険だ。確かに我々は失点するかもしれないが、得点もできる。レアルのようなチームを相手に、あらゆる危険を排除できるようなゲームプランなどあり得ない。だからこそ、人々はこうした試合を見に来るのだ。」
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過去の大陸規模の失敗から学ぶ
昨シーズンのインテル戦での苦い敗戦を含む、過去のチャンピオンズリーグでの悔しい経験を振り返り、コンパニは、今回はバイエルンの方がはるかに強固な基盤を持っていると主張した。40歳の彼は、あの敗戦時には9人の選手が欠けていたことを指摘し、何が問題だったのかは容易に説明できると述べた。スペインで行われるこの大一番を見据え、彼は現在の遠征メンバーに対して絶大な自信を示した。 「今日、飛行機に乗っていた選手たちを見ると、この試合に臨む態勢は整っていると言えるだろう。最高の選手たちが揃っているのだから、自分たちを信じなければならない」と彼は締めくくった。