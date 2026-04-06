ヴィンセント・コンパニは、レアル・マドリードを打ち破る完璧な戦略など存在しないと断言する一方、バイエルンの指揮官は、怪我に苦しむハリー・ケインが「リズムを失っていない」と確信している

本拠地でレアル・マドリードと対戦することは、世界サッカー界において依然として最も困難な挑戦の一つである。ラ・リーガではマジョルカに1-2で敗れ、バルセロナに7ポイント差をつけられているものの、このスペインの強豪は、他のどのチームよりも多くの回数を欧州王者の座に就いてきたことから、チャンピオンズリーグの王者と見なされている。 監督はこの試合の難しさを十分に認識しており、現欧州王者を完全に封じ込めることは不可能な任務であると認めている。

しかし、バイエルンも今シーズン、欧州で最も好調なチームの一つだ。全大会を通じて敗戦はわずか2試合――チャンピオンズリーグでのアーセナル戦と、ブンデスリーガでのアウクスブルク戦（ホーム）――にとどまり、直近13試合では11勝2分けという成績を残している。

大会の決勝トーナメント進出という難題について、コンパニは次のように語った。「このレベルでは、どのチームも危険だ。確かに我々は失点するかもしれないが、得点もできる。レアルのようなチームを相手に、あらゆる危険を排除できるようなゲームプランなどあり得ない。だからこそ、人々はこうした試合を見に来るのだ。」