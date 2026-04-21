ヴィンセント・コンパニは深く感銘を受けたようだ！FCバイエルンに劇的な転機が訪れようとしているのか？

バイエルンはニコラス・ジャクソンについて方針転換し、正式契約の可能性が出てきた。
英紙『ザ・サン』によると、ヴィンセント・コンパニ監督は、ハリー・ケインの控えとして長期にわたりベンチに座りながら前向きな姿勢を示したジャクソンに感銘を受けている。また、ケインの負担軽減のために出場した際の彼の高い生産性は、クラブの他の幹部にも好印象を与えているという。
バイエルンはニコラス・ジャクソンについて方針転換し、正式契約の可能性が出てきた。
英紙『ザ・サン』によると、ヴィンセント・コンパニ監督は、ハリー・ケインの控えとして長期にわたりベンチに座りながら前向きな姿勢を示したジャクソンに感銘を受けている。また、ケインの負担軽減のために出場した際の彼の高い生産性は、クラブの他の幹部にも好印象を与えているという。
バイエルンはジャクソンについて、シーズン終了まで去就を決めない。24歳の彼は6月30日にレンタル移籍期間が満了し、いったんチェルシーへ戻る。しかし、同クラブでの将来はないとされている。
バイエルンは昨夏の移籍市場最終日、6500万ユーロの買い取り義務付きで合意したが、ジャクソンが先発に名を連ねる機会が少ないままシーズン終了を待たずに条項は無効に。レンタル料1650万ユーロはクラブ最高額だった。
今季はケインと比べ関与度が低いと指摘されてきたが、直近の調子は上向いている。 ブンデスリーガでは直近4試合（レッドカードで2試合欠場）で3得点2アシストをマーク。3月初めにケインが負傷したCLラウンド16第1戦アタランタ戦（6-1）でも得点を挙げ、存在感を示した。
この試合ではケインとジャクソンのコンビネーションも光った。4-0とした自身の得点を、まず負傷中のケインと抱き合って喜んだ。28試合で1000分強出場し9ゴール4アシスト。81.5分ごとに1得点関与は評価に値する。
ここ数週間でジャクソンがコンパニやバイエルン首脳陣に好印象を与えたものの、来季も彼がバイエルンのユニフォームを着るかには2つの障害がある。第一に、バイエルンはアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）の獲得を強く狙っており、その移籍には多額の資金が必要だ。 さらにゴードンは左ウイングでルイス・ディアスと競争し、ケインのバックアップも務める見込みで、ジャクソンとポジションが重なる。
逆にバイエルンがジャクソンを完全移籍で獲得するには、チェルシーが買取義務額6500万ユーロから大幅に譲歩する必要がある。 しかし、2033年まで契約が残る元エースを売却して最大利益を得たいチェルシーには、市場価値があるため大幅値引きは期待しにくい。
イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、ACミランがジャクソン獲得に興味があると報じている。
|クラブ
|試合
|ゴール
|アシスト
|FCバイエルン
|28
|9
|4
|チェルシーFC
|81
|30
|12
|ビジャレアル
|48
|13
|6