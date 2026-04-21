ヴィンセント・コンパニは深く感銘を受けたようだ！FCバイエルンに劇的な転機が訪れようとしているのか？

バイエルンはジャクソンについて、シーズン終了まで去就を決めない。24歳の彼は6月30日にレンタル移籍期間が満了し、いったんチェルシーへ戻る。しかし、同クラブでの将来はないとされている。

バイエルンは昨夏の移籍市場最終日、6500万ユーロの買い取り義務付きで合意したが、ジャクソンが先発に名を連ねる機会が少ないままシーズン終了を待たずに条項は無効に。レンタル料1650万ユーロはクラブ最高額だった。

今季はケインと比べ関与度が低いと指摘されてきたが、直近の調子は上向いている。 ブンデスリーガでは直近4試合（レッドカードで2試合欠場）で3得点2アシストをマーク。3月初めにケインが負傷したCLラウンド16第1戦アタランタ戦（6-1）でも得点を挙げ、存在感を示した。

この試合ではケインとジャクソンのコンビネーションも光った。4-0とした自身の得点を、まず負傷中のケインと抱き合って喜んだ。28試合で1000分強出場し9ゴール4アシスト。81.5分ごとに1得点関与は評価に値する。