33分、コーナーキックからジョアン・ネヴェスがヘディングで決めPSGが2-1とリードした。直前にはデズィレ・ドゥエの独走シュートがあったがわずかに外れた。スイス人主審サンドロ・シェーラーはジョナタン・ターの接触を認定したが、実際にはなかったようだ。

コンパニーも指摘したように、ドゥエのシュート軌道が不規則で、高速では判定が難しい場面だった。スロー再生でも確認は容易ではない。 その後、ジョアン・ネヴェスはジャマル・ムシアラにマークを外され、フリーでヘディング。パリが先制した。この場面で、バイエルンのセットプレー守備の弱さが露呈した。

この失点でバイエルンは4-5と逆転されたが、まだ決勝進出の可能性はある。それでもコンパニーは、ハーフタイム直前の場面に怒りを募らせていた。ウスマン・デンベレのクロスが、両手を背中に組んでいたアルフォンソ・デイヴィスのわずかに出た腕に当たったのだ。