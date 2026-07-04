ヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンの若手選手と個別に話し合い、新契約への合意を得た。

イブラヒモビッチは2018年夏、12歳でニュルンベルクからバイエルン下部組織に入団。ユースで頭角を現し、2023年初頭にプロ契約を締結した。同年2月、17歳でトップデビュー。ボーフム戦3-0の勝利に貢献した。

その後、欧州の舞台も経験し、2024年12月のチャンピオンズリーグ・シャフタール戦（5-1）では途中出場した。トップチーム定着へ向け、欧州各クラブへのレンタル移籍で実戦経験を積んでいる。