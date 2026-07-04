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ヴィンセント・コンパニはバイエルン・ミュンヘンの若手選手と個別に話し合い、新契約への合意を得た。
コンパニーがイブラヒモビッチの契約延長を主導
バイエルンはイブラヒモビッチの長期契約合意目前。20歳のプレイメーカーはトップチームでの定位置を確保できていないが、クラブとコンパニ監督はニュルンベルク出身の才能育成に注力している。
『Sport Bild』と『Transfermarkt』によると、イブラヒモビッチはまもなく2028年までの新契約にサインする見込みだ。以前の契約は2027年＋オプション1年だったが、クラブは彼の将来性を評価し、固定の長期契約へ変更した。
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個人の説得力
この若手MFの転機は、コンパニの直接介入だった。元マンチェスター・シティ主将のコンパニは、裏でイブラヒモビッチ擁護に動き、他クラブの関心にもかかわらず、この多才なアタッカーをバイエルンに留めることを最優先した。報道によると、コンパニは若手と個別に面会し、バイエルンでの明確なキャリアパスを示したという。
ユース時代を振り返って
イブラヒモビッチは2018年夏、12歳でニュルンベルクからバイエルン下部組織に入団。ユースで頭角を現し、2023年初頭にプロ契約を締結した。同年2月、17歳でトップデビュー。ボーフム戦3-0の勝利に貢献した。
その後、欧州の舞台も経験し、2024年12月のチャンピオンズリーグ・シャフタール戦（5-1）では途中出場した。トップチーム定着へ向け、欧州各クラブへのレンタル移籍で実戦経験を積んでいる。
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アリアンツ・アレーナ以外での実績
この若手選手はスキルを磨くためミュンヘンを離れ、イタリアではフロジノーネやラツィオでプレーした。前シーズンはハイデンハイムへレンタル移籍し、32試合出場（25先発）でブンデスリーガでの地位を確立した。
同クラブでは2ゴール4アシストを記録。チームは苦戦したが、トップリーグで定期的に出場した経験は、彼がより大きな役割を担う準備ができていることを示した。
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