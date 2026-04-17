ここ数年、FCバイエルンは夏にプレミアリーグから高価な攻撃手を獲得している。2023年はトッテナム・ホットスパーからハリー・ケイン（9500万ユーロ）、2024年はクリスタル・パレスからマイケル・オリゼ（5300万ユーロ）、2025年はリヴァプールからルイス・ディアス（7000万ユーロ）を迎えた。3人は現在、欧州屈指の攻撃トリオとされる。 来夏はアンソニー・ゴードンも加わるのか。
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ヴィンセント・コンパニにとっては好都合だ。FCバイエルンが狙う選手への批判が、移籍を阻むのか？
複数の報道によると、バイエルンはニューカッスルの25歳攻撃的オールラウンダー獲得に本腰を入れている。ニコラス・ジャクソンとはタイプが異なるが、ゴードンは将来的に彼のポジションを埋める可能性がある。チェルシーからのレンタルは高額ながら期待外れで、完全移籍はなさそうだ。
本来左ウイングのゴードンは、最近ニューカッスルで4-2-3-1のセンターフォワードを務めていた。 ニューカッスルのファンジン『The Mag』のブロガー兼ポッドキャスター、ジェイミー・スミスは「彼は優れた“偽9番”だが、ベストポジションは依然として左ウイングだ。そこから強力な右足で中央に切り込める」とSPOXに語っている。
バイエルンではディアスとケインのバックアップを務め、途中出場では驚異的なスピードでチームに新機軸をもたらす。彼は欧州屈指のスピードスターで、今季CLでは36.4km/hを記録し8位。 バイエルンの最高速度はオリゼ、ジャクソン、ライマーが記録した33.9km/hだった。ゴードンはスピードだけでなく、ドリブルと献身的なプレスでも評価される。その運動量は、連覇を続けるバイエルンのスタイルと相性が良く、コンパニも高く評価するだろう。
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アンソニー・ゴードンのニューカッスル・ユナイテッドでの大ブレイク
リヴァプール生まれのゴードンは、11歳でLFCから戦力外となり、地元のライバルであるエヴァートンへ移籍。16歳でプロデビューし、4年後に2部プレストン・ノース・エンドへのレンタルを経てレギュラーを獲得した。
2023年1月、21歳のゴードンにニューカッスルが興味を示した。エバートンが放出を拒んだため、彼は練習をボイコット。結局4600万ユーロで移籍した。半年かけて適応し、翌シーズンには本領を発揮した。 12得点16アシストを記録し、年間最優秀選手にも選ばれた。さらにイングランド代表デビューを果たし、ドイツ開催の欧州選手権にも出場した。
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PK、レッドカード、リヴァプールFCとの噂
急成長を遂げる彼には、古巣で愛するリヴァプールへの移籍噂が絶えなかった。インタビューではリヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードを「ヒーロー」「神」と称えた。また、熱狂的リヴァプールファンの親族は、マージーサイド・ダービーで彼に得点してもチームには負けてほしいと語った。 「エバートンを応援する家族は一人もいない。一人もだ」と語った。2024年夏には“放蕩息子”の赤いリヴァプール復帰が噂されたが、移籍は実現しなかった。
スミスは「それ以来、彼の頭にはそのことが少し引っ掛かっているようだ。パフォーマンスも素晴らしいものと無関心で無力なものとの間を揺れている」と推測する。2023/24シーズンほどの安定感はなくなったものの、ゴードンは公式戦152試合で39ゴール28アシストを記録し、得点を重ね続けている。 今季CLではバルセロナに敗れベスト16止まりながら、12得点をマーク。得点の約3分の1はPKで、成功率はケイン並み。バイエルンではケインのバックアップとして機能するだろう。
ニューカッスルのエディ・ハウ監督はゴードンを「真のファイター」と称賛する。その献身性はディアスを思わせるが、熱さが暴走することもあり、ニューカッスルではすでに3度の退場処分を受けている。 スミスは「彼の気性はすでに大きな代償を払わせている」と語る。昨季FAカップのブライトン戦、そして今季のリヴァプール戦での敗北がその証拠だ。
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FCバイエルンはこれまで2度、ニューカッスル・ユナイテッドに苦戦している。
バイエルン・ミュンヘンはアーセナルFCとともに依然としてゴードンに興味を示している。しかし、強豪との競争に加え、移籍交渉には別の難点もある。スカイによると、バイエルンはゴードンの代理人と具体的な協議を進めており、選手も移籍に前向きだ。それでも彼は2030年までニューカッスルと契約しており、違約金条項もない。
バイエルンは移籍金を6000万ユーロ程度と見積もるが、スミス氏は「実績の少ない21歳を4600万ユーロで買った以上、9000万ユーロ以下では売れない」と語る。 ニューカッスルは主力を残したいが、FFP遵守のため夏に資金を確保する必要がある。欧州カップ戦不出場の危機もあり、現在14位で出場圏とは5ポイント差だ。
バイエルンは今年1月、右SBトリッピアーの獲得でニューカッスルと合意寸前まで進んだが、移籍金で折り合いが付かず断念。代わりにガラタサライからボエイを3000万ユーロで迎えた。
昨夏もニック・ウォルテマエの獲得を長く模索したが失敗し、彼はシュトゥットガルトから7500万ユーロでニューカッスルへ移籍した。 「シュトゥットガルトには、あえて“馬鹿”と呼ぶが、これほど払う相手を見つけたことを祝福するしかない」とカール＝ハインツ・ルンメニゲ監督は9月末に語った。その“馬鹿”は、ゴードンの移籍金要求で仕返しをしているのかもしれない。
アンソニー・ゴードン：今シーズンのニューカッスル・ユナイテッドでの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード レッドカード 46 17 5 1