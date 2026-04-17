急成長を遂げる彼には、古巣で愛するリヴァプールへの移籍噂が絶えなかった。インタビューではリヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードを「ヒーロー」「神」と称えた。また、熱狂的リヴァプールファンの親族は、マージーサイド・ダービーで彼に得点してもチームには負けてほしいと語った。 「エバートンを応援する家族は一人もいない。一人もだ」と語った。2024年夏には“放蕩息子”の赤いリヴァプール復帰が噂されたが、移籍は実現しなかった。

スミスは「それ以来、彼の頭にはそのことが少し引っ掛かっているようだ。パフォーマンスも素晴らしいものと無関心で無力なものとの間を揺れている」と推測する。2023/24シーズンほどの安定感はなくなったものの、ゴードンは公式戦152試合で39ゴール28アシストを記録し、得点を重ね続けている。 今季CLではバルセロナに敗れベスト16止まりながら、12得点をマーク。得点の約3分の1はPKで、成功率はケイン並み。バイエルンではケインのバックアップとして機能するだろう。

ニューカッスルのエディ・ハウ監督はゴードンを「真のファイター」と称賛する。その献身性はディアスを思わせるが、熱さが暴走することもあり、ニューカッスルではすでに3度の退場処分を受けている。 スミスは「彼の気性はすでに大きな代償を払わせている」と語る。昨季FAカップのブライトン戦、そして今季のリヴァプール戦での敗北がその証拠だ。