チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のバイエルン戦を前に、PSGは新しいチームホテルを探している。独「Bild」と仏「L’Equipe」によると、当初はミュンヘン郊外ウンターシュライスハイムの4つ星ホテル「インフィニティ」に宿泊する予定だった。
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ヴィンセント・コンパニとバイエルン・ミュンヘンにとって、その選択肢はなかった。チャンピオンズリーグの大一番を控えるPSGに暗雲。
チャンピオンズリーグの大一番を前に、ドイツの最多優勝クラブがすでに同ホテルを確保していたため、パリ・サンジェルマンは別の宿泊先を探すことに。アリアンツ・アレーナから車で15分（約20キロメートル）の「インフィニティ」は移動時間が短く、理想的な宿泊施設だ。
バイエルンはこれまで何度もインフィニティに宿泊し、ホームゲーム前の伝統的な宿となっている。ハイデンハイム戦の前会見でヴィンセント・コンパニー監督とクリストフ・フロイントSDは、慣れた環境を手放さない意向を示した。 コンパニは「ここは我々の街だ。我々はインフィニティに滞在する」と宣言。フロイントも「ホームホテルを手放すつもりはない。これは我々のホームゲームであり、我々の街だ！」と強調した。
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PSGはCL制覇を祝い「インフィニティ」に宿泊した。
とはいえ、PSGにとってもこのホテルには良い思い出がある。昨年、チャンピオンズリーグ決勝でミュンヘンに滞在した際、UEFAはこのホテルをPSGの宿泊先に指定した。ルイス・エンリケ監督率いるチームは決勝でインテル・ミラノを5-0（前半2-0）で下し、優勝した。
『ビルト』紙によると、PSGは今回、シュヴァビンガー・トルにあるデザインホテル「アンダーズ」に宿泊する予定だ。同ホテルはA9号線に隣接し、ミュンヘン・アレーナへもアクセス良好。火曜日に空港に到着後、選手たちはすぐホテルへ移動し、その後スタジアムで記者会見と最終調整を行う。
トップクラブに人気のヒルトン・アム・トゥーチャーパーク（PSGは2023年3月にも滞在）は改装中で利用できない。
FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日付 試合 大会 5月6日（水） FCバイエルン対パリ・サンジェルマン チャンピオンズリーグ 5月9日（土） VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン ブンデスリーガ 5月16日（土） FCバイエルン対1.FCケルン ブンデスリーガ 5月23日（土） FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト DFBポカール