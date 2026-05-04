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Christian Guinin

翻訳者：

ヴィンセント・コンパニとバイエルン・ミュンヘンにとって、その選択肢はなかった。チャンピオンズリーグの大一番を控えるPSGに暗雲。

チャンピオンズ リーグ
バイエルン 対 パリ・サンジェルマン
バイエルン
パリ・サンジェルマン
ヴァンサン・コンパニ

水曜日の準決勝第2戦を前に、バイエルンとPSGの間に波乱の兆し。最初の火種はパリ遠征チームの宿泊ホテルだ。

チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のバイエルン戦を前に、PSGは新しいチームホテルを探している。独「Bild」と仏「L’Equipe」によると、当初はミュンヘン郊外ウンターシュライスハイムの4つ星ホテル「インフィニティ」に宿泊する予定だった。

  • チャンピオンズリーグの大一番を前に、ドイツの最多優勝クラブがすでに同ホテルを確保していたため、パリ・サンジェルマンは別の宿泊先を探すことに。アリアンツ・アレーナから車で15分（約20キロメートル）の「インフィニティ」は移動時間が短く、理想的な宿泊施設だ。

    バイエルンはこれまで何度もインフィニティに宿泊し、ホームゲーム前の伝統的な宿となっている。ハイデンハイム戦の前会見でヴィンセント・コンパニー監督とクリストフ・フロイントSDは、慣れた環境を手放さない意向を示した。 コンパニは「ここは我々の街だ。我々はインフィニティに滞在する」と宣言。フロイントも「ホームホテルを手放すつもりはない。これは我々のホームゲームであり、我々の街だ！」と強調した。

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    PSGはCL制覇を祝い「インフィニティ」に宿泊した。

    とはいえ、PSGにとってもこのホテルには良い思い出がある。昨年、チャンピオンズリーグ決勝でミュンヘンに滞在した際、UEFAはこのホテルをPSGの宿泊先に指定した。ルイス・エンリケ監督率いるチームは決勝でインテル・ミラノを5-0（前半2-0）で下し、優勝した。

    ビルト』紙によると、PSGは今回、シュヴァビンガー・トルにあるデザインホテル「アンダーズ」に宿泊する予定だ。同ホテルはA9号線に隣接し、ミュンヘン・アレーナへもアクセス良好。火曜日に空港に到着後、選手たちはすぐホテルへ移動し、その後スタジアムで記者会見と最終調整を行う。

    トップクラブに人気のヒルトン・アム・トゥーチャーパーク（PSGは2023年3月にも滞在）は改装中で利用できない。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日付試合大会
    5月6日（水）FCバイエルン対パリ・サンジェルマンチャンピオンズリーグ
    5月9日（土）VfLヴォルフスブルク - FCバイエルンブンデスリーガ
    5月16日（土）FCバイエルン対1.FCケルンブンデスリーガ
    5月23日（土）FCバイエルン - VfBシュトゥットガルトDFBポカール
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