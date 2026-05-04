チャンピオンズリーグの大一番を前に、ドイツの最多優勝クラブがすでに同ホテルを確保していたため、パリ・サンジェルマンは別の宿泊先を探すことに。アリアンツ・アレーナから車で15分（約20キロメートル）の「インフィニティ」は移動時間が短く、理想的な宿泊施設だ。

バイエルンはこれまで何度もインフィニティに宿泊し、ホームゲーム前の伝統的な宿となっている。ハイデンハイム戦の前会見でヴィンセント・コンパニー監督とクリストフ・フロイントSDは、慣れた環境を手放さない意向を示した。 コンパニは「ここは我々の街だ。我々はインフィニティに滞在する」と宣言。フロイントも「ホームホテルを手放すつもりはない。これは我々のホームゲームであり、我々の街だ！」と強調した。