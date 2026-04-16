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ヴィンセント・コンパニがPSGとのCL準決勝を欠場する理由――レアル・マドリード戦での混乱でバイエルン監督が処分を受けたため
コンパニーのタッチライン立ち入り禁止処分
第2戦を4-3で制し、2試合合計6-4での勝利を確定させた高揚感にもかかわらず、このベルギー人監督の夜は複雑な心境で幕を閉じた。 43分、ルディガーのファウルが認められなかったことに抗議し、主審からイエローカードを提示された。
これが今季欧州戦3枚目の警告となり、UEFA規定により1試合の出場停止。コンパニは準決勝ホームでのPSG戦をスタンドから観戦することになる。チームにとって大きな損失だ。
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アリアンツ・アレーナでの大混乱
準々決勝は終盤のドラマとアウェイチームの冷静さの欠如で彩られた。試合終了の笛が鳴ると、ジュード・ベリンガムを先頭にレアル・マドリードの選手たちが主審のヴィンチッチに詰め寄り、場内は一転して険悪な空気に包まれた。スペインのチームは、エドゥアルド・カマヴィンガの退場などいくつかの判定に不満を募らせていた。 さらに試合後、2得点を挙げて逆転のきっかけを作ったアルダ・ギュレルも抗議で一発退場となった。
ケインがハットトリックの話題を呼んでいる
監督が出場停止でも、エースのハリー・ケインは歴史的シーズンフィニッシュに集中している。イングランド代表主将はこの試合で通算50ゴールに達し、王者を破った勢いでバイエルンが三冠へ進めると信じる。「マドリードのような強豪をCLの後半で倒せば自信になる」とケインは試合後、TNTスポーツに語った。
さらに彼はこう付け加えた。「我々は一年を通して、この段階まで進み、すべての大会で戦っていることについて話し合ってきた……今こそ突き進む時だ。最高のパフォーマンスを発揮すれば、どんな相手にも勝てると感じている。次のラウンドでは、PSGが欧州屈指の強豪であるため、その力が必要になるだろう。」
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PSGへの道
バイエルンの準決勝進出は波乱含みだった。パブロヴィッチ、ケイン、ディアス、オリゼが得点を奪い合う接戦。 前半は2－3で折り返したが、カマヴィンガの退場で数的優位に立ち、逆転した。第1戦ではコンパニが欠場し、準備は容易ではない。
国内では今週末のシュトゥットガルト戦でブンデスリーガ優勝が決まる可能性があり、バイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝も控えるが、CL制覇が最大の目標だ。バイエルンは、ベンチに監督がいない状況でも、マドリード戦と同じ粘り強さを見せ、PSGを破る必要がある。