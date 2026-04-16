ヴィンセント・コンパニがPSGとのCL準決勝を欠場する理由――レアル・マドリード戦での混乱でバイエルン監督が処分を受けたため

第2戦を4-3で制し、2試合合計6-4での勝利を確定させた高揚感にもかかわらず、このベルギー人監督の夜は複雑な心境で幕を閉じた。 43分、ルディガーのファウルが認められなかったことに抗議し、主審からイエローカードを提示された。

これが今季欧州戦3枚目の警告となり、UEFA規定により1試合の出場停止。コンパニは準決勝ホームでのPSG戦をスタンドから観戦することになる。チームにとって大きな損失だ。