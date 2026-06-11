ヴィンセント・コンパニが狙った選手を獲得！バイエルン・ミュンヘン、ドイツ代表DF獲得へ6500万ユーロの交渉で「突破口」

このエネルギッシュなディフェンダーは国内での去就を早期に決め、代表活動に専念する。戦術的な柔軟性とハイインテンシティなプレースタイルを買われ、ナーゲルスマン監督の下でスタメンの座を確実なものにすると期待される。

ドイツ代表は日曜にキュラソーと初戦を迎えるが、本人は同日中にバイエルンへの移籍が正式発表されると期待している。