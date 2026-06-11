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ヴィンセント・コンパニが狙った選手を獲得！バイエルン・ミュンヘン、ドイツ代表DF獲得へ6500万ユーロの交渉で「突破口」
バイエルン、大物選手獲得へ
バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エベルとフランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クロシェとの交渉は、数週間にわたる協議の末、急速に進展している。 ドイツ紙『BILD』によると、成績に応じて追加報酬が発生する総額最大6500万ユーロ（約5600万ポンド）で合意した。この移籍金は、22歳の同選手をバイエルン史上最高額の一人にする。
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コンパニが守備陣を牽引
正式発表の前、残るは契約枠組みの細かい点だけだ。バイエルンはボーナスで移籍金を上乗せしたいが、フランクフルトは固定金額の増額を要求している。内部ではコンパニが獲得を主導し、この万能スターをサイドバックまたは左サイドの前線として活用できる理想的な戦力と見る。
円滑な交渉で長期化を回避した
クラブは手続きを迅速に完了させたい意向だ。これは昨夏、ニック・ウォルテマデの移籍でバイエルンと数か月交渉した末、シュトゥットガルトからニューカッスルへ移籍したケースとは対照的だ。ブラウンは現在代表チームで米国に滞在しており、現地で必須のメディカルチェックを実施する手配が進められている。 クラブ間の医療データをデジタルで共有するため、大西洋の向こうで続くドイツ代表の遠征に支障を及ぼさず、手続きを迅速に終えられる見込みだ。
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ワールドカップの任務が待っている
このエネルギッシュなディフェンダーは国内での去就を早期に決め、代表活動に専念する。戦術的な柔軟性とハイインテンシティなプレースタイルを買われ、ナーゲルスマン監督の下でスタメンの座を確実なものにすると期待される。
ドイツ代表は日曜にキュラソーと初戦を迎えるが、本人は同日中にバイエルンへの移籍が正式発表されると期待している。