ヴィンセント・コンパニが激怒！バイエルン対PSG戦で騒動――バイエルンは「不利な扱い」を受けたのか？

その後、バラックは激怒した。理由は2つ。1つ目は、ケインがヌノ・メンデスとほぼ同じ位置にいた可能性が高いこと。2つ目は、オフサイドが成立していれば試合の行方を左右する場面だったため、VARが介入すべきだったことだ。

主審は副審が旗を上げる前に笛を吹いた。これは絶対に許されない。 そのままプレーを続行させるべきだ。なぜ笛を吹くんだ？彼は一人でゴールに向かっていた。接戦だったとはいえ、そこで笛を吹いてはならない」とバラックは怒りを露わにした。「このレベルでそんなミスは許されない！」

29分には、CL15試合目のピニェイロが再び注目された。警告を受けていたメンデスがバイエルンのカウンターをハンドで止めたが、ピニェイロは退場ではなく、その直前にライマーが犯したとされるハンドを笛で止めた。 しかしライマーは腹と太ももで触っただけだった。この誤審により、FCBは60分間優位に立てなかった。

「審判がまたしてもこの素晴らしい試合に介入し、試合の流れを変えてしまった。バイエルンは明らかに不利益を被った」とサミ・ケディラはDAZNで語った。