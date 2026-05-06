ヴィンセント・コンパニが激怒！バイエルン対PSG戦で騒動――バイエルンは「不利な扱い」を受けたのか？

バイエルンは開始3分でウスマン・デンベレに先制されたが、すぐに落ち着きを取り戻し、最初のチャンスを作った。
23分にはヨシップ・スタニシッチの浮き球パスでハリー・ケインがフリーになり、ゴールへ突進。しかし副審の旗は上がらなかったものの、主審は即座にオフサイドを宣告した。
バイエルンは開始3分でウスマン・デンベレに先制されたが、すぐに落ち着きを取り戻し、最初のチャンスを作った。
23分にはヨシップ・スタニシッチの浮き球パスでハリー・ケインがフリーになり、ゴールへ突進。しかし副審の旗は上がらなかったものの、主審は即座にオフサイドを宣告した。
その後、バラックは激怒した。理由は2つ。1つ目は、ケインがヌノ・メンデスとほぼ同じ位置にいた可能性が高いこと。2つ目は、オフサイドが成立していれば試合の行方を左右する場面だったため、VARが介入すべきだったことだ。
主審は副審が旗を上げる前に笛を吹いた。これは絶対に許されない。 そのままプレーを続行させるべきだ。なぜ笛を吹くんだ？彼は一人でゴールに向かっていた。接戦だったとはいえ、そこで笛を吹いてはならない」とバラックは怒りを露わにした。「このレベルでそんなミスは許されない！」
29分には、CL15試合目のピニェイロが再び注目された。警告を受けていたメンデスがバイエルンのカウンターをハンドで止めたが、ピニェイロは退場ではなく、その直前にライマーが犯したとされるハンドを笛で止めた。 しかしライマーは腹と太ももで触っただけだった。この誤審により、FCBは60分間優位に立てなかった。
「審判がまたしてもこの素晴らしい試合に介入し、試合の流れを変えてしまった。バイエルンは明らかに不利益を被った」とサミ・ケディラはDAZNで語った。
その2分後、ベンチにいたヴィンセント・コンパニー監督も激昂。ヴィティーニャが自陣ペナルティエリアでクリアを試みたボールが、至近距離でジョアン・ネヴェスの伸ばした腕に当たった。
ピニェイロ主審はPKを宣告せず、これは規則に則った判断だった。ドイツサッカー連盟（DFB）審判部長クヌート・キルヒャーは昨年、「UEFAの指示で、味方がペナルティエリアから蹴り出したボールはPKにならない」と説明している。 国際サッカー評議会（IFAB）の規定では、味方のシュートやヘディングが手に当たってもハンドにならない。ただし、ボールが直接相手ゴールに入ったり、その直後にその選手が得点したりした場合は例外で、相手チームに直接フリーキックが与えられる。