その後、バラックは激怒した。理由は2つ。1つ目は、ケインがヌノ・メンデスとほぼ同じ位置にいた可能性が高いこと。2つ目は、オフサイドが成立していれば試合の行方を左右する場面だったため、VARが介入できたはずだったからだ。

主審は副審が旗を上げる前に笛を吹き、これは許されない重大な誤審だ。 そのままプレーを続行させるべきだ。なぜ笛を吹くんだ？彼は一人でゴールに向かっていた。接戦だったとはいえ、そこで笛を吹いてはならない」と怒りを露わにした。「このレベルでそんなミスは許されない！」

29分には、CL15試合目のピニェイロが再び注目された。警告を受けていたメンデスがバイエルンのカウンターをハンドで止めたが、ピニェイロは退場ではなく、直前のライマーに対するハンドを判定した。 しかしライマーは腹と太ももで触っただけとみられ、60分間優位に立てなかったFCBには不利益だった。

「審判がまたしてもこの素晴らしい試合に介入し、試合の流れを変えてしまった。バイエルンは明らかに不利益を被った」とサミ・ケディラはDAZNで語った。