バイエルンは開始3分でウスマン・デンベレに先制されたが、すぐに落ち着きを取り戻し、最初のチャンスを作った。
23分、ヨシップ・スタニシッチの浮き球パスでハリー・ケインがフリーになり、ゴール前に進出した。しかし副審は旗を上げなかったにもかかわらず、主審のジョアン・ピニェイロは即座にオフサイドを宣告した。
バイエルンは開始3分でウスマン・デンベレに先制されたが、すぐに落ち着きを取り戻し、最初のチャンスを作った。
23分、ヨシップ・スタニシッチの浮き球パスでハリー・ケインがフリーになり、ゴール前に進出した。しかし副審は旗を上げなかったにもかかわらず、主審のジョアン・ピニェイロは即座にオフサイドを宣告した。
その後、バラックは激怒した。理由は2つ。1つ目は、ケインがヌノ・メンデスとほぼ同じ位置にいた可能性が高いこと。2つ目は、オフサイドが成立していれば試合の行方を左右する場面だったため、VARが介入できたはずだったからだ。
主審は副審が旗を上げる前に笛を吹き、これは許されない重大な誤審だ。 そのままプレーを続行させるべきだ。なぜ笛を吹くんだ？彼は一人でゴールに向かっていた。接戦だったとはいえ、そこで笛を吹いてはならない」と怒りを露わにした。「このレベルでそんなミスは許されない！」
29分には、CL15試合目のピニェイロが再び注目された。警告を受けていたメンデスがバイエルンのカウンターをハンドで止めたが、ピニェイロは退場ではなく、直前のライマーに対するハンドを判定した。 しかしライマーは腹と太ももで触っただけとみられ、60分間優位に立てなかったFCBには不利益だった。
「審判がまたしてもこの素晴らしい試合に介入し、試合の流れを変えてしまった。バイエルンは明らかに不利益を被った」とサミ・ケディラはDAZNで語った。
その2分後、ベンチにいたヴィンセント・コンパニー監督も激昂。自陣ペナルティエリアでヴィティーニャがクリアを試みたボールが、至近距離でジョアン・ネヴェスの伸ばした腕に当たった。
ピニェイロ主審はPKを宣告せず、これは規則上問題ない。ドイツサッカー連盟（DFB）審判部長クヌート・キルヒャーは昨年「UEFAの指示で、味方がペナルティエリアから蹴り出したボールはPKにならない」と説明している。 国際サッカー評議会（IFAB）の規定では、味方のシュートやヘディングが手に当たってもハンドにならない。ただし、ボールが直接相手ゴールに入ったり、その直後にその選手が得点した場合を除く。その場合は相手チームに直接フリーキックが与えられる。