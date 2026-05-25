監督として高い評価を得るベルギーのレジェンドは、マンチェスターのサポーターから英雄として歓迎された。彼がクラブの栄光を象徴するトロフィーを掲げると、ファンは名前を叫んだ。彼の存在は、クラブが躍進した初期と現在の世界的な強豪としての地位をつなぐ架け橋となった。

この帰還は、クラブ史上最も輝かしい時代を象徴するトロフィーに捧げられた午後のハイライトとなった。彼がトロフィーを掲げた瞬間、人々はレスター・シティ戦での有名なゴールや、多くの監督の下で示した不屈のリーダーシップを思い出した。