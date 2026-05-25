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ヴィンセント・コンパニが帰還。バイエルン監督としてマンCサポーターの前でプレミアトロフィーを掲げ、元主将のサプライズ凱旋となった。一方、ペップ・グアルディオラは別れを告げた。
エティハド・スタジアムへの伝説的な復帰
エティハド・スタジアムで行われたトロフィーパレードで、クラブレジェンドのコンパニがプレミアリーグトロフィーを掲げた。ファンはスター選手が集まった感動の祝賀に立ち会った。この日、グアルディオラ監督時代に獲得した主要タイトル20個すべてが披露された。
元キャプテンのコンパニは現在バイエルン・ミュンヘンの監督を務めるドイツから駆けつけ、ゲストプレゼンターとしてプレミアリーグトロフィーを掲げた。
- AFP
シティの英雄に熱烈な歓迎
監督として高い評価を得るベルギーのレジェンドは、マンチェスターのサポーターから英雄として歓迎された。彼がクラブの栄光を象徴するトロフィーを掲げると、ファンは名前を叫んだ。彼の存在は、クラブが躍進した初期と現在の世界的な強豪としての地位をつなぐ架け橋となった。
この帰還は、クラブ史上最も輝かしい時代を象徴するトロフィーに捧げられた午後のハイライトとなった。彼がトロフィーを掲げた瞬間、人々はレスター・シティ戦での有名なゴールや、多くの監督の下で示した不屈のリーダーシップを思い出した。
10年間の圧倒的な強さを祝う
シティは、20の主要トロフィーを特別ゲストがピッチに運ぶユニークなパレードを実施した。これは、グアルディオラ監督とコンパニらリーダーの下でクラブが成し遂げた偉業を示すためだ。
このパレードは祝勝会であり、送別会でもあった。過去10年間のイングランドおよび欧州での圧倒的支配力を示し、シティがプレミアリーグの基準を書き換えた道のりを象徴する最後のカーテンコールとなった。
- AFP
ペップの黄金時代
2016年夏にマンチェスター・シティの監督に就いたグアルディオラは、通算593試合で423勝77分93敗。プレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回、FAカップ3回、リーグカップ5回の優勝を含む20のタイトルを獲得し、退任する。