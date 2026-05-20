イングランド代表として87試合に出場したストーンズは、マンチェスター・シティの黄金期を支え、2016～2026年にプレミアリーグ6回、FAカップ2回、2023年にはチャンピオンズリーグで優勝した。 しかし2025/26シーズンは怪我で17試合の出場にとどまった。

バイエルンでもセンターバックの定位置確保は容易ではない。2030年まで契約延長したダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターのレギュラーコンビが君臨しているからだ。控えは手薄で、キム・ミンジェは移籍が噂されるも具体的な動きはない。 伊藤は怪我が多く、信頼できる選択肢とは言い難い。適切なオファーがあれば移籍する可能性もある。さらに、センターバックも務めることができるオールラウンダーのヨシップ・スタニシッチが加入した。しかし彼は昨季、主に右と左のサイドバックで起用されていた。

さらに、チームメイトのヨスコ・グヴァルディオルも今夏シティを離れ、バイエルン移籍を検討しているとの報道がある。Sport1は火曜、彼がバイエルンの熱狂的ファンで、以前から獲得リストに載っていたと伝えた。 ただし、獲得には多額の移籍金が想定される。一方でグヴァルディオルは左SBもこなせる。A・デイヴィスは前十字靭帯断裂後の筋肉トラブルが続き、ポジションが絶対ではなくなっている。