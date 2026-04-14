アリアンツ・アレーナでの第2戦を前に、コンパニはレアル・マドリードを巡る「神話」を否定した。終盤の奇跡は彼らだけのものではないと語った。

試合前会見でコンパニは、同大会でのマドリードの支配力を問われ、「そんな話は現実ではない」と語った。

「彼らは現在も成長段階にあるが、依然として欧州屈指のチームだ。逆転劇は彼らだけの特権ではない。バルセロナやリヴァプール、バイエルンでも起こり得る。大業を成し遂げれば、どのクラブにも生まれる話だ。レアル・マドリードが逆転を信じるのは確かだが、私は勝ちたい。試合前には動じない」と語った。