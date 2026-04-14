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ヴィンセント・コンパニがレアル・マドリードの傲慢さを批判し、チャンピオンズリーグでの逆転劇の神話を一蹴した
コンパニ、レアル・マドリード復帰説を否定
アリアンツ・アレーナでの第2戦を前に、コンパニはレアル・マドリードを巡る「神話」を否定した。終盤の奇跡は彼らだけのものではないと語った。
試合前会見でコンパニは、同大会でのマドリードの支配力を問われ、「そんな話は現実ではない」と語った。
「彼らは現在も成長段階にあるが、依然として欧州屈指のチームだ。逆転劇は彼らだけの特権ではない。バルセロナやリヴァプール、バイエルンでも起こり得る。大業を成し遂げれば、どのクラブにも生まれる話だ。レアル・マドリードが逆転を信じるのは確かだが、私は勝ちたい。試合前には動じない」と語った。
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アルベロアが傲慢さを助長している
欧州2大強豪の緊張が高まっている。マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は記者会見でクラブの「DNA」を強調。ドイツでの1stレグ1-2の敗北から巻き返すのは、欧州制覇15回のチームなら当然だと語った。
彼はクラブのエンブレムと歴史の重さを強調し、「我々は決して諦めない。欧州カップを15度制したチームだ」と語った。
また「奇跡は必要ない」とも語り、一部にはバイエルンのホームでの難しさへの敬意が欠けているとの声もある。
過去より現在に集中する
先週のベルナベウでの第1戦では、バイエルンが2点をリードした。前半にルイス・ディアスが先制し、後半早々にハリー・ケインが追加点を取った。マドリードも74分のキリアン・エムバペのシュートなど多くのチャンスを作り、バイエルンが逃げ切れたのは運が良かったとの声もある。
しかしコンパニは「第1戦では両チームとももっと得点できた。後半は相手が勢いづいたが、前半は我々が優位だった。まだ改善の余地がある」と語った。 「ベルナベウでの勝利は自信になったが、次はアリアンツ・アレーナで証明しなければならない。彼らのクオリティとスピードは危険だ。それでも、自分たちに集中し、解決策を見つけることが重要だ。」
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チームニュースがバイエルンに弾みをつける
試合前の駆け引きは心理戦が中心だったが、コンパニ監督はバイエルンのコンディションについて明るい材料を明かした。セルジュ・ニャブリとジャマル・ムシアラが第2戦の出場候補に入っているという。2人の攻撃力はチームに大きな朗報だ。
ムシアラについては「ほぼ100％の状態」と述べ、回復が順調であることを強調した。