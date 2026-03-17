ヴィンセント・コンパニがバイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー戦略を明かす。負傷者続出の中、16歳の若き守護神がチャンピオンズリーグで衝撃的なデビューを果たす可能性も

もしウルビッグが水曜日のキックオフまでにコンディションを回復できなければ、コンパニは10代のレナード・プレスコットがその責任を担うことになることを明言した。ニューヨーク生まれのこのゴールキーパーは、ユースチームで彗星のごとく頭角を現し、先週末のレバークーゼン戦ではすでにベンチ入りしていた。わずか16歳176日という年齢で、プレスコットはチャンピオンズリーグ史上最年少のゴールキーパーとなる。

「彼はかなり落ち着いている」と、コンパニはこの若者の気質について尋ねられると答えた。「しかし、彼のような若い選手を見ると、スヴェン・ウルライヒとは正反対のタイプだと言わざるを得ない。だが、我々スタッフ全体としては非常に冷静だ。もし彼がプレーすることになれば、我々は全面的にサポートし、後押しするつもりだ。 「チームには彼を支えてくれる優秀な選手がたくさんいる。ここで若手が主役を任されるようなことは決してない。何が起ころうとも、我々は彼を完全に信頼している」