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ヴィンセント・コンパニがバイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー戦略を明かす。負傷者続出の中、16歳の若き守護神がチャンピオンズリーグで衝撃的なデビューを果たす可能性も
バイエルン、GKの負傷者続出に直面
バイエルンのゴール前では現在、怪我の連鎖に見舞われている。クラブのレジェンドであるマヌエル・ノイアーは筋繊維断裂からの復帰を目指している最中であり、イタリアでの第1戦勝利で好印象を残した第2のゴールキーパー、ヨナス・ウルビッグも脳震盪からの回復途上にある。 第3の選択肢である37歳のスヴェン・ウルライヒも、先日のバイエル・レバークーゼン戦（1-1の引き分け）で負傷したため出場できない。通常なら先発の座を争う第4の候補となるレオン・クラナツも、この19歳の選手もまた戦線離脱中だ。
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コンパニー、バイエルンのGK起用について期待を寄せる
火曜日の記者会見で、コンパニ監督は選手起用について慎重な姿勢を見せつつも、前向きな見方を示した。「マヌエル・ノイアーが（練習に）復帰したことに驚きはしなかったが、嬉しかった。彼が戻ってきたこと、そしてヨナス・ウルビックも練習を再開していることがね。しかし、最終的な判断は純粋に医学的な判断に委ねられる。すべてが予定通り進めば、ウルビックがゴールキーパーとして先発するだろう。もしそうでなければ、別の解決策を見つけることになる」と、このベルギー人指揮官は語った。
レナード・プレスコットが歴史に名を残すチャンス
もしウルビッグが水曜日のキックオフまでにコンディションを回復できなければ、コンパニは10代のレナード・プレスコットがその責任を担うことになることを明言した。ニューヨーク生まれのこのゴールキーパーは、ユースチームで彗星のごとく頭角を現し、先週末のレバークーゼン戦ではすでにベンチ入りしていた。わずか16歳176日という年齢で、プレスコットはチャンピオンズリーグ史上最年少のゴールキーパーとなる。
「彼はかなり落ち着いている」と、コンパニはこの若者の気質について尋ねられると答えた。「しかし、彼のような若い選手を見ると、スヴェン・ウルライヒとは正反対のタイプだと言わざるを得ない。だが、我々スタッフ全体としては非常に冷静だ。もし彼がプレーすることになれば、我々は全面的にサポートし、後押しするつもりだ。 「チームには彼を支えてくれる優秀な選手がたくさんいる。ここで若手が主役を任されるようなことは決してない。何が起ころうとも、我々は彼を完全に信頼している」
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バイエルンの最新の新星の経歴
身長196センチという堂々たる体格を誇るプレスコットは、2023年にユニオン・ベルリンからバイエルンのアカデミーに加入した、身体能力に恵まれた有望株だ。まだ若くして、今シーズンはU-17代表を飛び越えてU-19代表でプレーしている。ユースレベルでの成績はまちまちだが、トレーニングでのパフォーマンスは明らかにトップチームのコーチ陣の目を引いている。
この16歳の選手はドイツとアメリカの二重国籍を持っており、両国の代表チームから高い関心を集めている。すでにU-16およびU-17代表としてドイツ代表のユニフォームを着用しているが、欧州最大のクラブの舞台でデビューを果たせば、その知名度は全く新しい次元へと飛躍するだろう。20歳になるまでプロデビューを果たさなかったノイアーのようなレジェンドたちのデビュー年齢をも上回る記録となるからだ。
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