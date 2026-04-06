週末のSCフライブルク戦での劇的な逆転劇による3-2の接戦勝利について、試合の勝者について問われた際、FCバイエルン・ミュンヘンの記者会見で興味深い一幕があった。コンパニが突然、広報担当のディーター・ニクルス氏に向かって人差し指を突き出したのだ。
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ヴィンセント・コンパニからの助言！FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手が絶賛され――ヨシュア・キミッヒに特別な思い出を呼び起こす
「最後の話題です」とコンパニーは、ビショフの2得点について長々と答えた後、こう続けた。「シーズン序盤、選手層の薄さについて多くの議論がありました。シーズン序盤にビショフの実力を正しく評価できなかったり、レナート・カールの実力を正しく評価できなかったりすれば、その懸念も理解できます。 この2人がこのレベルを見せれば、突然、チームはより大きく見えるようになる。これはすべて自然な流れで起きたことであり、我々にとって大きな助けとなった。」
思い出してほしい。夏には、いざという時にバイエルンの選手層が薄すぎるのではないかという議論が実際に巻き起こっていた。しかし今では、これはもはや問題視されていない。 もちろん、結果が伴い、記録が次々と更新されていることも理由の一つだ。しかし、コンパニーが数多くの才能ある若手や自チームで育った選手たちに信頼を寄せ、彼らが一時的な怪我の懸念を最小限に抑え、全員が一貫して素晴らしいパフォーマンスを見せていることも大きな要因である。
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コンパニー：「トムとレニーがうまくフィットしてくれたのは幸運だった」
その指差しをする直前に、コンパニはすでにビショフとカールを絶賛していた。 まずバイエルンの監督は、スポーツディレクターのマックス・エベルとクリストフ・フロイントの功績を称えた。彼らは夏にビショフをTSG 1899ホッフェンハイムからフリー移籍で獲得し、今シーズンついにFCBキャンパスからトップチームへの昇格を果たしたカールにも信頼を寄せたのだ。 「それは簡単なことではない。なぜなら、かなりの才能が必要だからだ。才能だけでなく、自分の役割が何であり、それをどう乗り越えて成長していくかを理解するための忍耐力と知性も必要だ」とコンパニは説明した。「トムとレニーの両方がすべてにおいてぴったりだったのは幸運だった。質だけでなく、メンタリティの面でもね」
ビショフについては、コンパニは彼が今後「数ヶ月、数年」のうちにクラブにおける自身の価値を証明し、「自身の歴史も刻んでいく」と確信している。同時に彼はこう認めた。「現時点ではまだ静観しているが、これは我々のチームにとって前向きな展開だと評価している。」
司教がキンミッヒにFCバイエルンでのデビューを思い出させた
その数分前、ベルナベウでの記者会見の壇上に同じく登壇していたヨシュア・キミッヒも、ビショフに対して称賛の言葉を惜しまなかった。 「全体的に見て、トムの状況は11年前の私自身の状況を少し思い出させます」と、ドイツ代表のキャプテンは語った。彼は2015年にVfBシュトゥットガルトからバイエルン・ミュンヘンに移籍したが、それ以前はレンタル先のRBライプツィヒで3部と2部での経験しか積んでいなかった。 「感覚的には、シーズン前に、バイエルン・ミュンヘンのようなチームにとって重要な存在になれると誰も信じていなかった。トムの場合は、早い段階から彼が良いマインドセット、良いメンタリティを持っていることが分かった。学ぶ準備ができているし、成長しようとしている。それは毎日のトレーニングで彼から感じ取れる」
ビショフはバイエルン移籍前のジンズハイムで確かにブンデスリーガの経験を積んでいたが、特にキミッヒが加入した際の役割分担との共通点がある。当時31歳のキミッヒは、ペップ・グアルディオラ監督の下で主に右サイドバックとして起用され、後に中盤へとローテーションされた。一方、ビショフはフライブルク戦でもそうだったように、頻繁に左サイドバックでカバーをしなければならない。
これについてキンミッヒは絶賛した。「彼はどのポジションでもプレーできる準備ができている。それも非常に重要だ。他の選手なら『おい、俺は本来ボランチなんだ。中盤でプレーしたい』と言うだろう。だがトムは左サイドバックのポジションも引き受け、そこでも自分の強みをピッチで発揮しようとしている。」
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キミッヒがビショフを称賛：「ケインと並ぶ最高のシュート」
土曜日の2本のミドルシュートを決めた後、ビショフは、自身の役割にもかかわらずシュートを打つようキンミッヒに促されていたことを明かした。 「ヨ（・キミッヒ）が僕に『そろそろゴールに向かってシュート打ってくれないか？』って言ったんだ。だって練習ではいつもやってるのに、試合ではチャンスが訪れなかったり、シュートコースに入れなかったり、タイミングを逃したりするからね。でも今日は、ただ打ってみたんだ。最高な気分だったし、もちろんチームメイトの勝利に貢献できて良かったよ」
キミッヒはその会話を認め、さらに称賛の言葉を続けた。「ハリー（ケイン、編集部注）と並んで、トムは間違いなくチームで最高のシュートを持っている。 左でも右でも――でも彼はまだ僕ら相手にゴールを決めていない。だから、僕がこう言ったんだ。『僕たちが君をシュートポジションに持っていく、あるいは君自身がポジションを取って、シュートを打つ自信を持ってくれ』ってね。」
キミッヒはまた、リーグ優勝の行方にとってはさほど重要ではないかもしれないこの勝利の意義を強調した。「彼が2ゴールを決めてくれたことは、我々にとって非常に大きな助けになった。当然ながら、それによって勢いが変わったからだ。もし0-2で負けていたら、今頃大きな変化はなかったかもしれない。そうなれば誰もが『彼らはもう頭の中はマドリードにある』と言っていただろう。明日の試合へのアプローチも、それほど変わらなかったかもしれない。 それでも、この試合はチームとして、たとえ調子の悪い試合があったとしても、常にそのような試合に勝つというメンタリティを持っていることを示してくれた」と彼は強調し、次のように付け加えた。 「それはハリー・ケインやマイケル（オリゼ）、ルチョだけのことではない。我々には試合を決めることができる他の選手たちもいる――今回はそれがトムだった。これは、自分たちの強さを信じる上で、我々にとって非常に重要なことだ」
レアル戦では、ビショフは当初ベンチスタートとなる見込みだ。左サイドバックにはコンラート・ライマーが起用され、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールらと対峙することになるだろう。中盤では、レオン・ゴレツカかアレクサンダル・パブロヴィッチがキミッヒと並んで先発する見通しだ。とはいえ、ビショフはバイエルンでの初シーズンにおける出場時間について不満を言う立場にはない。 今シーズン、彼は計33試合に出場し、2ゴールに加え3アシストを記録した。ちなみに、そのうち17試合は左サイドバックとしてプレーした。
FCバイエルン・ミュンヘン：今後の試合日程
日付 時間 試合 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）