ヴィンセント・コンパニからの助言！FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手が絶賛され――ヨシュア・キミッヒに特別な思い出を呼び起こす

土曜日の2本のミドルシュートを決めた後、ビショフは、自身の役割にもかかわらずシュートを打つようキンミッヒに促されていたことを明かした。 「ヨ（・キミッヒ）が僕に『そろそろゴールに向かってシュート打ってくれないか？』って言ったんだ。だって練習ではいつもやってるのに、試合ではチャンスが訪れなかったり、シュートコースに入れなかったり、タイミングを逃したりするからね。でも今日は、ただ打ってみたんだ。最高な気分だったし、もちろんチームメイトの勝利に貢献できて良かったよ」

キミッヒはその会話を認め、さらに称賛の言葉を続けた。「ハリー（ケイン、編集部注）と並んで、トムは間違いなくチームで最高のシュートを持っている。 左でも右でも――でも彼はまだ僕ら相手にゴールを決めていない。だから、僕がこう言ったんだ。『僕たちが君をシュートポジションに持っていく、あるいは君自身がポジションを取って、シュートを打つ自信を持ってくれ』ってね。」

キミッヒはまた、リーグ優勝の行方にとってはさほど重要ではないかもしれないこの勝利の意義を強調した。「彼が2ゴールを決めてくれたことは、我々にとって非常に大きな助けになった。当然ながら、それによって勢いが変わったからだ。もし0-2で負けていたら、今頃大きな変化はなかったかもしれない。そうなれば誰もが『彼らはもう頭の中はマドリードにある』と言っていただろう。明日の試合へのアプローチも、それほど変わらなかったかもしれない。 それでも、この試合はチームとして、たとえ調子の悪い試合があったとしても、常にそのような試合に勝つというメンタリティを持っていることを示してくれた」と彼は強調し、次のように付け加えた。 「それはハリー・ケインやマイケル（オリゼ）、ルチョだけのことではない。我々には試合を決めることができる他の選手たちもいる――今回はそれがトムだった。これは、自分たちの強さを信じる上で、我々にとって非常に重要なことだ」

レアル戦では、ビショフは当初ベンチスタートとなる見込みだ。左サイドバックにはコンラート・ライマーが起用され、キリアン・エムバペやヴィニシウス・ジュニオールらと対峙することになるだろう。中盤では、レオン・ゴレツカかアレクサンダル・パブロヴィッチがキミッヒと並んで先発する見通しだ。とはいえ、ビショフはバイエルンでの初シーズンにおける出場時間について不満を言う立場にはない。 今シーズン、彼は計33試合に出場し、2ゴールに加え3アシストを記録した。ちなみに、そのうち17試合は左サイドバックとしてプレーした。