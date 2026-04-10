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ヴィルジル・ファン・ダイクは、リヴァプールの今シーズンは「許しがたい」と認めつつも、PSG戦でのCL巻き返しを諦めていない。
第1戦で敗れたリヴァプールは、大きな壁に直面している。
リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れ、苦しい立場に立たされた。アルネ・スロット監督率いるチームは試合を通じて劣勢に立ち、欧州の夢をつなぐにはアンフィールドでの逆転が必要だ。それでもファン・ダイクは、リヴァプールにまだ希望があると確信している。 彼は2019年のバルセロナ戦のような大逆転を例に挙げ、アンフィールドで奇跡が起きると主張した。
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ファン・ダイクはバルサの有名な逆転劇からインスピレーションを得ている
その試合で、リヴァプールは0-3の劣勢を覆し、バルセロナに4-0で勝利し、最終的にチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げた。ファン・ダイクは、クラブ外での期待は依然として低いものの、同様の展開が繰り広げられる可能性があると信じている。彼は現在の挑戦を、ユルゲン・クロップ率いるチームが予想を覆してチャンピオンズリーグ決勝に進出した、あの忘れがたい勝利に例えた。
「当時、相手は欧州屈指の強豪で、史上最高の選手の一人がいた。我々には負傷者もいた」とこのオランダ人DFはガーディアン紙に語った。「今回も欧州王者と対戦する。紙面では我々に勝機なしと言われている点が似ている。
「まずは自分の中から湧き上がる信念が大切だ。監督の信念、適切なゲームプラン、そして最初の1秒から最後の1秒まで注ぎ込む強さが必要だ。我々は意欲と闘志を示さなければならない。それがリヴァプールの選手として最低限の義務だ」
主将は、リバプールの今シーズンは不安定だったと認めた。
逆転への信念を保ちつつ、ファン・ダイクは今シーズンのリヴァプールの戦いを厳しく批判した。全大会で17敗は「容認できない」と語った。
「許容できない」と彼は語った。「これが現実で、とても残念だ。受け入れるのは辛い。いずれ終わりも来る。私もいつかは退く。今は安定感を欠き、負けすぎている。 良い時間帯もあるが、それを維持できていない」
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アンフィールドでCL決勝T第2戦が控えている
リヴァプールはアンフィールドで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でPSGを相手に2点差の逆転を狙う。クラブはホームサポーターが過去の欧州での奇跡を後押ししたような熱気を再び巻き起こしてくれると期待している。その前に、スロット監督率いるチームは土曜日にプレミアリーグでフルハムと対戦する。