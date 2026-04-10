その試合で、リヴァプールは0-3の劣勢を覆し、バルセロナに4-0で勝利し、最終的にチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げた。ファン・ダイクは、クラブ外での期待は依然として低いものの、同様の展開が繰り広げられる可能性があると信じている。彼は現在の挑戦を、ユルゲン・クロップ率いるチームが予想を覆してチャンピオンズリーグ決勝に進出した、あの忘れがたい勝利に例えた。

「当時、相手は欧州屈指の強豪で、史上最高の選手の一人がいた。我々には負傷者もいた」とこのオランダ人DFはガーディアン紙に語った。「今回も欧州王者と対戦する。紙面では我々に勝機なしと言われている点が似ている。

「まずは自分の中から湧き上がる信念が大切だ。監督の信念、適切なゲームプラン、そして最初の1秒から最後の1秒まで注ぎ込む強さが必要だ。我々は意欲と闘志を示さなければならない。それがリヴァプールの選手として最低限の義務だ」