マンチェスター・シティ戦の敗北と過密日程について、ファン・ダイクはチームの苦戦を認めつつも、パフォーマンス向上が必要だと強調した。

「間違いなく、私たち全員にとって厳しいシーズンでした。ここ数日が特に過酷だったという事実から目を背けることはできません」とこのディフェンダーは試合前のプログラムに記した。 「マンチェスター・シティ戦の敗戦は最悪で、許しがたい。その直後に欧州屈指のパリ・サンジェルマンと戦うのは、はじめから厳しい挑戦だと分かっていた。実際、その通りになった。」

「状況を好転させるには特別なパフォーマンスが必要だ。だがアンフィールドで皆が後押ししてくれる限り、私たちは信じなければならない。今季残り7試合のプレミアリーグでチャンピオンズリーグ出場権を獲得するために、私たちは団結し、全力を尽くす。このクラブでは、それ以外の結果は許されない。」