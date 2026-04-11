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ヴィルジル・ファン・ダイクは、チャンピオンズリーグ出場権を得るため、リヴァプールのチームメイトに「全力を尽くそう」と呼びかけた。また、不調が続く現状についてファンには「みんな苦しんでいる」と語った。
キャプテンは最近の敗戦を容認できないと述べた
マンチェスター・シティに大敗するなど苦戦が続いた後、ファン・ダイクはリヴァプールの最近のパフォーマンスを率直に評価した。リヴァプールはアウェイで3連敗し、安定感を欠いている。シーズン終盤を前にチームは大きなプレッシャーにさらされている。リヴァプールはプレミアリーグでフルハムをアンフィールドに迎えるにあたり、早期の巻き返しを図らなければならない。
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ファン・ダイクはより高い基準を求めている
マンチェスター・シティ戦の敗北と過密日程について、ファン・ダイクはチームの苦戦を認めつつも、パフォーマンス向上が必要だと強調した。
「間違いなく、私たち全員にとって厳しいシーズンでした。ここ数日が特に過酷だったという事実から目を背けることはできません」とこのディフェンダーは試合前のプログラムに記した。 「マンチェスター・シティ戦の敗戦は最悪で、許しがたい。その直後に欧州屈指のパリ・サンジェルマンと戦うのは、はじめから厳しい挑戦だと分かっていた。実際、その通りになった。」
「状況を好転させるには特別なパフォーマンスが必要だ。だがアンフィールドで皆が後押ししてくれる限り、私たちは信じなければならない。今季残り7試合のプレミアリーグでチャンピオンズリーグ出場権を獲得するために、私たちは団結し、全力を尽くす。このクラブでは、それ以外の結果は許されない。」
基本に立ち返るアプローチが必要だ
ファン・ダイクは、リヴァプールがクロップ監督時代やスロット監督の初年度にプレミアリーグを制したときの原点を取り戻すべきだと語る。チームを立て直すには、集中力と献身的なチームワークが不可欠だとキャプテンは強調する。
「いつも言うように、基本が大切だ。ハードワーク、インテンシティ、団結力、そして全力で走り、戦う意志だ」と付け加えた。「今日は正しいマインドセットで臨み、チームとしてプレーし、最初の1秒からすべてを捧げ、結果を得なければならない」
「それが皆さんが期待していることであり、私たちもそうあるべきだと考えている。今はクラブにとって非常に厳しい時期だと分かっている。誰もがフラストレーションを抱え、傷つき、答えを探している。しかし、この状況を乗り越え、流れを変えられるのは私たち自身であり、場所はピッチの上だけだ。言い訳は通用しない。団結して、全力を尽くそう。」
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次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールはチャンピオンズリーグ出場へ望みを繋ぐため、アンフィールドでのフルハム戦に集中する。残り7試合となり、トップ4入りを争う戦いで1ポイントが勝敗を分ける。その後、スロット監督率いるチームはPSGとのCL準々決勝第2戦に備える。