ヴィルジル・ファン・ダイクはリヴァプールに「特別な何か」を求める。同DFはPSG戦でのCL逆転勝利について依然として悲観的だ。

チームの状態には悲観論もあるが、キャプテンはホームサポーターが欧州の舞台でまた伝説を生み出す原動力になると信じている。彼は改善の必要性を強調し、アンフィールドの雰囲気がアウェイチームを威圧することを熟知しているからこそ、ファンに復活への後押しを呼びかけた。

「ファンの後押しと我々のパフォーマンスは、最も重要な要素だ」とこのディフェンダーは続けた。「ファンとプレーが一つになった夜を経験できたのは幸運だった。火曜日には適切なゲームプランを立て、90分間貫き通すチャンスがある。本当に楽しみだ。準々決勝に進めたことは光栄だ。 決して当たり前と思わず、リヴァプールであることを忘れず、この夜を特別なものにしよう」