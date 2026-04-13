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ヴィルジル・ファン・ダイクはリヴァプールに「特別な何か」を求める。同DFはPSG戦でのCL逆転勝利について依然として悲観的だ。
アンフィールドでの試練に対する率直な評価
リヴァプールは火曜夜、アンフィールドでPSGを相手に欧州の夢を懸け、大きな壁に挑む。 フランスでの第1戦で2点差をつけた後、ファン・ダイクは準決勝に進むために必要なことを率直に語った。このオランダ人DFは、アルネ・スロット監督率いるチームが直面する難しさを認め、「パリでのようなプレーでは確実に負ける」と断言した。
「パリでのようなプレーを繰り返せば、勝ち残るチャンスはない。何か特別なことが起きなければ、どうせ勝てない」と語った。
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アンフィールドの熱狂的な雰囲気の後押しを受けて
チームの状態には悲観論もあるが、キャプテンはホームサポーターが欧州の舞台でまた伝説を生み出す原動力になると信じている。彼は改善の必要性を強調し、アンフィールドの雰囲気がアウェイチームを威圧することを熟知しているからこそ、ファンに復活への後押しを呼びかけた。
「ファンの後押しと我々のパフォーマンスは、最も重要な要素だ」とこのディフェンダーは続けた。「ファンとプレーが一つになった夜を経験できたのは幸運だった。火曜日には適切なゲームプランを立て、90分間貫き通すチャンスがある。本当に楽しみだ。準々決勝に進めたことは光栄だ。 決して当たり前と思わず、リヴァプールであることを忘れず、この夜を特別なものにしよう」
チケットを巡る抗議活動がアンフィールドに緊張をもたらす
ファン・ダイクがサポーターに訴えかけた背景には、チケット代値上げへの抗議運動がある。アンフィールドの雰囲気は最近張り詰めており、土曜のプレミアリーグ・フラム戦の勝利時にもコップ席の旗や横断幕は減少。ファンはスタジアム内の飲食店もボイコットしている。
キャプテンは、サポーターとクラブ上層部の間に摩擦があることを認め、抗議するサポーターの権利を支持した。「ファンはクラブの心臓であり魂です。彼らが抗議したいなら、それは彼らの権利です」と述べた。「クラブが解決策を見出すことを願っていますが、キャプテンである私には難しい問題です。 ファンはクラブそのものだ。私が来る前から、そして去った後もずっとそうだ。問題を解決し、誰も損をしないことが大切だ。」
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欧州大会出場をかけた重要な終盤戦
PSGとのチャンピオンズリーグ戦に加え、リヴァプールはプレミアリーグでトップ5入りを目指し、厳しい終盤戦を迎える。現在52ポイントで5位。残る6試合は、エヴァートン、マンチェスター・ユナイテッド、アストン・ヴィラとのアウェイ戦と、クリスタル・パレス、チェルシー、ブレントフォードとのホーム戦だ。