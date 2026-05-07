ソボスライはファン・ダイクの後継候補と目されるが、アンフィールドでキャプテンになるまで残留できるかは不明だ。2027-28シーズンまでの契約交渉を進めている。

現時点で契約延長は合意しておらず、ラ・リーガのレアル・マドリードが関心を示しているとの噂が絶えない。スペインの首都で「ガラクティコ」となる機会はめったに訪れない。

将来オファーがあればソボスライが断るのは難しいのではないかとの質問に、ジョンソンは「間違いなくそうだ」と答えた。 選手たちはクラブやファンへの敬意から公には語らないが、レアル・マドリードのような巨大クラブから興味を持たれれば、誰しも魅力を感じるだろう。

リヴァプールが彼を引き留められることを願っているが、契約終盤や強豪からの興味があれば競争は避けられない」と語った。