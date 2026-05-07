Getty/GOAL
翻訳者：
ヴィルジル・ファン・ダイクの後任として、リヴァプールの次期キャプテンに誰が就任するのか？ レッズには、スティーヴン・ジェラードとリーダーシップの「資質」を共有する理想的な候補者がいると言われている。
ジェラード、サウネス、ヒューズの後継者は誰だ？
地元出身の英雄ジェラードはトップチームで17年間活躍し、710試合186得点を記録。チャンピオンズリーグ制覇も成し遂げ、アンフィールドの象徴となった。2015年LAギャラクシーへ移籍する際、キャプテンマークをヘンダーソンに託した。
2023年夏、オランダ人CBファン・ダイクが後継者に指名され、昨季はプレミア制覇。7月に35歳となり、契約は12カ月余りだ。
彼が退団すれば、再び重要な役割が空く。ジェラード、ラッシュ、ハンセン、スーネス、トンプソン、ヒューズといった伝説の先輩に続き、リヴァプールを導くにふさわしいリーダーを選ぶことが不可欠だ。
- Getty Images Sport
ソボスライはリヴァプールでキャプテン候補と見なされている
その役割に最適な選手を問われた元リヴァプールDFジョンソンは、BetMGMと提携するGOALの独占インタビューで「現メンバーとスタメンを考えると、ソボスライだ」と語った。
彼はクラブに長く在籍し、理解も深い。常にベストを尽くし、チームのためならポジションも変える。その姿勢はスティービーを彷彿とさせる。時に自己犠牲も辞さないからだ。
感情が爆発して周りを苛立たせることもあるが、彼は感情を隠さず、チームを思い、勝ちたいと強く願っている。だから、私はそれほど気にしていない」
リヴァプールはソボスライをレアル・マドリードから守れるか？
ソボスライはファン・ダイクの後継候補と目されるが、アンフィールドでキャプテンになるまで残留できるかは不明だ。2027-28シーズンまでの契約交渉を進めている。
現時点で契約延長は合意しておらず、ラ・リーガのレアル・マドリードが関心を示しているとの噂が絶えない。スペインの首都で「ガラクティコ」となる機会はめったに訪れない。
将来オファーがあればソボスライが断るのは難しいのではないかとの質問に、ジョンソンは「間違いなくそうだ」と答えた。 選手たちはクラブやファンへの敬意から公には語らないが、レアル・マドリードのような巨大クラブから興味を持たれれば、誰しも魅力を感じるだろう。
リヴァプールが彼を引き留められることを願っているが、契約終盤や強豪からの興味があれば競争は避けられない」と語った。
- Getty
レッド・アーミーはファン・ダイクの後継者が必要だ
ソボスライは、レアル・マドリードへの移籍噂が出た後もリヴァプールへの「愛」を表明。アンフィールドの伝説的背番号8ジェラードとの比較は「大きな賛辞」だと語る。
彼が将来キャプテンとしてトロフィーを掲げるかはまだ不明だ。別の候補者が現れる可能性もあり、ヴァン・ダイクに代わる新リーダーの登場が新時代の幕開けとなるかもしれない。