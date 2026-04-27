ヴァージル・ファン・ダイクは、モハメド・サラーが時間との戦いに勝ち、アンフィールドを去る前に再びリヴァプールのユニフォームを着ると確信している。先週末のクリスタル・パレス戦で涙を流しながらピッチを去ったエジプトのスターの去就が懸念されている。
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ヴィルジル・ファン・ダイクが、リヴァプールの英雄モハメド・サラーへの熱い思いを語った。
リヴァプールの主将は、サラーがすでにクラブでの最後の試合を終えたとは信じない。サラーはクリスタル・パレス戦（3-1勝利）でハムストリングを痛め、ファンは今夏の退団前にプレミアリーグでのキャリアが終わるのではないかと懸念している。
足を引きずってピッチを去ったサラーだが、ファン・ダイクは彼の回復力ならホーム数試合に間に合うと語る。「まだプレーできるか？」との問いに「そう願っている」と答えた。 「これからメディカルチェックがあり、そこで問題の全容が判明するだろう。彼が一日も早くピッチに戻れるよう、全力を尽くしていることは分かっている。」
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残り4試合という時期に起きたこの怪我が、チームに大きな痛手だ。 6月に契約満了で退団が決まっているため、ホームでの別れを告げる機会を失う可能性はチームに重くのしかかる。土曜にピッチを去ったファン・ダイクも、その状況がチームメイトの心を痛めていると認めた。
ファン・ダイクは「シーズンのこの時期、しかもホームがあと2試合しかない中で負傷してピッチを去るのだ。頭の中は複雑な思いでいっぱいになる」と語った。 「これから検査を受けて結果を待つだけだ。早く治ってほしいが、今は分からない。来週戻るかどうかも見当つかない」
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アンフィールドでサラーが残した功績はすでに歴史に刻まれた。440試合で257得点を挙げ、リヴァプールの歴代得点ランキング3位に名を連ねる。怪我を乗り越えられるかどうかは不明だが、 ファン・ダイクは、3度のPFA年間最優秀選手に選ばれた彼が9年間で残した実績にふさわしい称賛をサポーターから受けるはずだと確信している。
「いずれにせよ、彼には送別会が開かれるだろう。ただ、現時点でそれが最も重要なことだとは思わないし、先走って考えるべきではない。私が知るモなら、適切な人々に囲まれていればすぐに回復するはずだから、様子を見よう。」
サラーの負傷懸念はあるものの、リヴァプールのパレス戦勝利はチャンピオンズリーグ出場権獲得へ前向きな一歩となった。この勝利でアルネ・スロット監督率いるチームはプレミアリーグ4位に浮上。得点数ではマンチェスター・ユナイテッドに1つ順位で劣るが、宿敵ユナイテッドは月曜日にブレントフォードと対戦する。 サラーの負傷が懸念される中、ファン・ダイクはアンフィールドで初得点を挙げたアレクサンダー・イサクを絶賛した。
「ストライカーとして得点することはアレックスにとって重要だし、素晴らしいゴールだった。彼が見せてくれたプレーは卓越している。 試合に出て自信を積み、ストライカーとして得点を重ねることが彼の原動力だ。私は彼を全く心配していない。我々が求めるのはゴールだけではないが、それが彼の最大の武器でもある。彼はただ前進し、努力を続け、コンディションを維持し、リヴァプールにとって重要な存在であり続けてくれればよい」と前向きなヴァン・ダイクは語った。