リヴァプールの主将は、サラーがすでにクラブでの最後の試合を終えたとは信じない。サラーはクリスタル・パレス戦（3-1勝利）でハムストリングを痛め、ファンは今夏の退団前にプレミアリーグでのキャリアが終わるのではないかと懸念している。

足を引きずってピッチを去ったサラーだが、ファン・ダイクは彼の回復力ならホーム数試合に間に合うと語る。「まだプレーできるか？」との問いに「そう願っている」と答えた。 「これからメディカルチェックがあり、そこで問題の全容が判明するだろう。彼が一日も早くピッチに戻れるよう、全力を尽くしていることは分かっている。」