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「ヴィラ・パークは我々の砦だ」左SBの負傷者不足が深刻化する中、ウナイ・エメリ監督がアストン・ヴィラにフェネルバフチェ戦でホームの未勝利に終止符を打つよう訴え
エメリ、ヴィラ・パークでの改善を求める
アストン・ヴィラのエメリ監督は、水曜夜にフェネルバフチェと対戦するにあたり、ホームでの強さを取り戻さなければならないと強調した。欧州サッカーで急速に躍進した一方、今季のヴィラ・パークでは苦戦しており、公式戦のホーム初戦から3試合で1勝も挙げられていない。スタジアムの雰囲気も、EURO2028に向けて進められているノーススタンドの改修工事に一部影響を受けている。
エメリ監督は、ホームでの戦いぶりを立て直すために必要な戦術面と精神面の調整に目を向けている。試合前の記者会見では、「自分たちの取り組みや改善の進み具合を現実的に捉えている。だが、まだ十分ではない。だからこそチーム内で多くの話し合いを重ね、ミーティングや映像を活用し、試合で改善を示せるよう練習にも取り組んでいる。ヴィラ・パークではまだ勝てていない。勝利に近づくために、どう改善できるかが非常に重要だ」と説明した。
かつてアーセナルとビジャレアルを指揮したエメリ監督は、選手たちを鼓舞するため、クラブの近年の歩みを振り返った。「明日は改善に向けて一歩前進し、選手たちが自信をつけ、落ち着いてプレーできるようになるための絶好の機会だ」と、ESPNが伝えた。「ヴィラ・パークは私たちにとって非常に特別な場所だ。ここで過ごした4年間にそうしてきたように、特別な場所、私たちの要塞であるべきだ。明日はそれを示す新たな挑戦になる」
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アストン・ヴィラ、守備陣の人選に苦慮
トルコの強豪を破るという課題は、負傷者の増加、とりわけ守備陣の離脱によって一段と難しくなっている。アストン・ヴィラは週末のブレントフォード戦を2-2で引き分けた後、左サイドバックに深刻な問題を抱えている。この試合でマッテオ・ルッジェーリはハーフタイムに交代を余儀なくされ、長期離脱する見通しだ。同じくサイドバックのイアン・マートセンに続き、治療を受けることになった。
エメリ監督は状況の深刻さを認め、穴を埋めるために戦術面で工夫が必要だと語った。「ルッジェーリのように負傷している選手がいるのはマイナスだ」とエメリ監督は認めた。「マートセンも起用できないので、解決策を見つけなければならない。彼は数日後、あるいは1週間か2週間後にはチームに合流できると思う。ルッジェーリがどれくらい離脱するかは正確には分からないが、数週間、1カ月以上は離脱することになる」
ゴレツカに関する朗報と選手層の制約
守備陣の状況は厳しい一方、中盤には明るい材料もある。レオン・ゴレツカがクラブでの公式戦デビューに近づいている。ただ、他のポジションでも選手層は手薄なままだ。ブライアン・マジョとテイラー・ハーウッド＝ベリスはアストン・ヴィラのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れたため出場できず、ジョージ・ヘミングスも軽い体調不良で欠場する。
こうした選手起用の制約があるものの、エメリ監督は水曜日の一戦を前に、チームの状況を前向きに捉えている。「レオン・ゴレツカは明日のメンバーに入っている。ジョージ・ヘミングスにはまだ軽い痛みがあり、明日は出場できないが、土曜日には復帰できるかもしれない」と語った。
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アストン・ヴィラとフェネルバフチェ、明暗分かれる
アストン・ヴィラはチャンピオンズリーグ初戦でクラブ・ブルッヘに敵地で劇的な3-2の勝利を収め、この一戦に臨む。一方、フェネルバフチェはホームでローマと1-1で引き分けた。エメリ監督率いるヴィラは欧州の舞台で敵地での勝利を挙げたものの、今季のヴィラ・パークではその調子を再現できず、ホームでの3試合すべてで勝ち点を落としている。アーセナルに0-1、ノッティンガム・フォレストに1-2で敗れ、先週末はブレントフォードと2-2で引き分けた。
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