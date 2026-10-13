アストン・ヴィラのエメリ監督は、水曜夜にフェネルバフチェと対戦するにあたり、ホームでの強さを取り戻さなければならないと強調した。欧州サッカーで急速に躍進した一方、今季のヴィラ・パークでは苦戦しており、公式戦のホーム初戦から3試合で1勝も挙げられていない。スタジアムの雰囲気も、EURO2028に向けて進められているノーススタンドの改修工事に一部影響を受けている。

エメリ監督は、ホームでの戦いぶりを立て直すために必要な戦術面と精神面の調整に目を向けている。試合前の記者会見では、「自分たちの取り組みや改善の進み具合を現実的に捉えている。だが、まだ十分ではない。だからこそチーム内で多くの話し合いを重ね、ミーティングや映像を活用し、試合で改善を示せるよう練習にも取り組んでいる。ヴィラ・パークではまだ勝てていない。勝利に近づくために、どう改善できるかが非常に重要だ」と説明した。

かつてアーセナルとビジャレアルを指揮したエメリ監督は、選手たちを鼓舞するため、クラブの近年の歩みを振り返った。「明日は改善に向けて一歩前進し、選手たちが自信をつけ、落ち着いてプレーできるようになるための絶好の機会だ」と、ESPNが伝えた。「ヴィラ・パークは私たちにとって非常に特別な場所だ。ここで過ごした4年間にそうしてきたように、特別な場所、私たちの要塞であるべきだ。明日はそれを示す新たな挑戦になる」