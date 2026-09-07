Getty/GOAL
翻訳者：
「ヴィニー・ジョーンズの相棒に！」 クリスティアーノ・ロナウドのハリウッド進出は否定されず、ポルトガルのGOATに超大作映画の将来案が浮上
ロナウドが拡大しつつあるビジネス事業を誇示
ロナウドは、ハリウッドのA級スターたちの中にいても何ら違和感はない。そのセレブとしての地位は、地球上の誰と比べても引けを取らない。長年にわたり、インスタグラムからYouTubeまで、さまざまなソーシャルメディアのプラットフォームで巨大なフォロワー数を築いてきた。
CR7は、それ自体が一つのブランドであり、商業界で最も市場価値の高い人物の一人となっている。本業の枠を超え、今や単なるスポーツ界のアイコン以上の存在となった。
記録を次々と塗り替えてきたスパイクを最後に脱ぐ日も、そう遠くはない。本人もそれを認めている。すでに拡大を続けるポートフォリオの中で複数のビジネスを手がけており、新たな挑戦を求める際には、いくつもの道へ進むことができるだろう。
- Getty
ロナウドは映画業界への進出を目指すのだろうか。
そのうちの一つはロサンゼルス行きにつながる可能性もある。ロナウドは大作映画の世界に飛び込めるだけの力があると見られているからだ。その可能性はどれほどあるのか。この質問を元MLSスターのヒスロップにぶつけると、https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportiveの厚意で取材に応じた元プレミアリーグGKは、GOALにこう語った。「いいかい、クリスティアーノ・ロナウドは今も地球上で最も有名な人物の一人だと思う。彼が何をするかは、完全に彼次第だ。そして実際のところ、彼は間違いなくお金に困っていない。
「だから彼が何をすると決めようと、それは愛情や情熱から来るものになるだろう。最終的にハリウッドに行くかどうかは、私には分からない。でも彼は、たとえハリウッドでヴィニー・ジョーンズの相棒を務めることになったとしても、自分のやりたいことを何でもする権利を勝ち取っている」
ロナウド、将来的にアカデミー賞に挑戦する可能性と期待される
ヒスロップは、FAカップ優勝経験を持つ元ウィンブルドンの“執行人”ジョーンズの足跡をロナウドがたどる可能性があると主張した最初の人物ではない。ジョーンズは『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』、『60セカンズ』、『ミーン・マシーン』などを含む90本超の映画・テレビ作品に出演している。
ロナウドの元マンチェスター・ユナイテッドのチームメート、ミカエル・シルベストルは以前、GOALにこう語っていた。「彼に限界はないと思う。彼が手をつけること、あるいは身を投じることは、すべて成功するビジネスになる。
「しばらく前、ドバイの授賞式にいた時に俳優になることについて話していたと思う。彼は俳優になりたいと言っていた。それが彼の次の一手だと思う。ヴィニー・ジョーンズが俳優になれるなら、クリスティアーノのようなハンサムな男なら、間違いなくやれるはずだ」
ワールドカップ優勝経験を持つエマニュエル・プティもこの件について、いずれさらに大きな栄誉を手にする可能性があるとして、こう語っている。「彼にはカリスマ性とオーラがあると思う。ロナウドはソーシャルネットワーク上で最も有名な人物だ。もし彼がハリウッドの大スターたちの真ん中にいたらと想像できるかい。彼はああいう人たちに対して何も証明する必要がない。『あなたが大スターなのは分かっている。だが、私はクリスティアーノ・ロナウドだ。私はおそらくサッカー史上最高の選手の一人だ。私は10億長者だ。サッカーで勝ち取れるものはすべて勝ち取った。では、あなたは誰なんだ？』と言えるはずだ。
「アカデミー賞？ いつの日かね。正直、彼の人生を映画にできる。精神面で彼より強い人間を私は見たことがない。この男は、私がこれまで見てきた中で精神的に最も強大な人間だ」
- Getty/GOAL
ロナウドはMLSでメッシと再会する可能性があるのか？
ロナウドは、サウジ・プロリーグ王者アル・ナスルと2027年夏までの契約を結んでいる。現在もキャリア通算公式戦1000ゴール達成を追い続けており、その節目に到達するまでは現役を退くつもりはない。
まだもうひとつ新たな挑戦に踏み出す可能性もあり、本人に今すぐピッチを去る意思はない。アメリカへの移籍が実現すれば、リオネル・メッシとのライバル関係がMLSで再燃することになり、世界中のファンの想像力をかき立てるとともに、ハリウッド進出への潜在的な道を開く可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。