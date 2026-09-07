ヒスロップは、FAカップ優勝経験を持つ元ウィンブルドンの“執行人”ジョーンズの足跡をロナウドがたどる可能性があると主張した最初の人物ではない。ジョーンズは『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』、『60セカンズ』、『ミーン・マシーン』などを含む90本超の映画・テレビ作品に出演している。

ロナウドの元マンチェスター・ユナイテッドのチームメート、ミカエル・シルベストルは以前、GOALにこう語っていた。「彼に限界はないと思う。彼が手をつけること、あるいは身を投じることは、すべて成功するビジネスになる。

「しばらく前、ドバイの授賞式にいた時に俳優になることについて話していたと思う。彼は俳優になりたいと言っていた。それが彼の次の一手だと思う。ヴィニー・ジョーンズが俳優になれるなら、クリスティアーノのようなハンサムな男なら、間違いなくやれるはずだ」

ワールドカップ優勝経験を持つエマニュエル・プティもこの件について、いずれさらに大きな栄誉を手にする可能性があるとして、こう語っている。「彼にはカリスマ性とオーラがあると思う。ロナウドはソーシャルネットワーク上で最も有名な人物だ。もし彼がハリウッドの大スターたちの真ん中にいたらと想像できるかい。彼はああいう人たちに対して何も証明する必要がない。『あなたが大スターなのは分かっている。だが、私はクリスティアーノ・ロナウドだ。私はおそらくサッカー史上最高の選手の一人だ。私は10億長者だ。サッカーで勝ち取れるものはすべて勝ち取った。では、あなたは誰なんだ？』と言えるはずだ。

「アカデミー賞？ いつの日かね。正直、彼の人生を映画にできる。精神面で彼より強い人間を私は見たことがない。この男は、私がこれまで見てきた中で精神的に最も強大な人間だ」