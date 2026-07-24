バロンドール5度のロナウドは、サウジ・プロリーグ王者アル・ナスルと契約中だ。契約はあと12か月で、世界最高額とされる。41歳のストライカーにはまだ目標がある。

最上位の目標は公式戦通算1,000ゴール達成だ。また、長男クリスティアーノ・ジュニアがプロとして頭角を現せば、彼とプレーする機会も歓迎する。

40代半ばまで契約を延ばす可能性もあり、代表での223試合146ゴールという記録もまだ更新中だ。ユーロ2028や2030年自国開催W杯への出場も視野に入っている。

それでも、いつかスパイクを脱ぐ日は来る。その頃には米国に移籍し、MLSでメッシとのライバル関係を再燃させているかもしれない。カリフォルニアには候補となるクラブがいくつかある。

この移籍を足がかりに、CR7はハリウッドへの道も開く。彼はすでに映画スタジオを設立しており、世界的な人気と存在感から、大作映画の候補として最適だ。