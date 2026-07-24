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「ヴィニー・ジョーンズでさえ俳優になった。クリスティアーノ・ロナウドもサッカークラブのオーナーになるより、ハリウッド進出が期待される」
ロナウド、引退前に通算1,000ゴールを狙う
バロンドール5度のロナウドは、サウジ・プロリーグ王者アル・ナスルと契約中だ。契約はあと12か月で、世界最高額とされる。41歳のストライカーにはまだ目標がある。
最上位の目標は公式戦通算1,000ゴール達成だ。また、長男クリスティアーノ・ジュニアがプロとして頭角を現せば、彼とプレーする機会も歓迎する。
40代半ばまで契約を延ばす可能性もあり、代表での223試合146ゴールという記録もまだ更新中だ。ユーロ2028や2030年自国開催W杯への出場も視野に入っている。
それでも、いつかスパイクを脱ぐ日は来る。その頃には米国に移籍し、MLSでメッシとのライバル関係を再燃させているかもしれない。カリフォルニアには候補となるクラブがいくつかある。
この移籍を足がかりに、CR7はハリウッドへの道も開く。彼はすでに映画スタジオを設立しており、世界的な人気と存在感から、大作映画の候補として最適だ。
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ロナウドはハリウッド俳優になるのだろうか？
ロナウドがその道に進むかどうかについて問われた際、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるシルベストルは、BetVictorオンラインカジノ提供のインタビューでGOALに語った。「彼には無限の可能性があると私は思う。彼が手掛けるもの、あるいは情熱を注ぐものはすべて、成功したビジネスになる。
少し前、ドバイの授賞式で彼は俳優になりたいと話していた。それが次のステップだろう。ヴィニー・ジョーンズでさえ俳優になれたのだから、クリスティアーノのようなイケメンなら間違いなく成功する。」
ロナウドが将来、アカデミー賞を受賞する可能性はあるのだろうか？
ワールドカップ優勝経験者のエマニュエル・プティは、俳優として権威ある賞を獲得する可能性もあるロナウドについて、こう語っている。「不思議なのは、なぜ映画界にスポーツ選手がもっと多く登場しないのか、ということだ。ラッパーやインフルエンサーは映画界に進出しているのに、スポーツ選手ばかりが見当たらない。なぜだろう？
私たちも人々を楽しませている。スポーツ界にはその才能がある。エリック・カントナ、ヴィニー・ジョーンズ、デヴィッド・ジノラ、フランク・ルブーフも成功した。なぜもっと多くが挑戦しないのか？
ロナウドにはカリスマ性とオーラがある。彼がハリウッドの大物に囲まれたらどんな光景になるか想像できるか？ 彼はその連中に何も証明する必要はない。『君がビッグスターなのは分かってる。でも俺はクリスティアーノ・ロナウドだ。おそらくサッカー史上最高の選手の一人だ。 私は億万長者だ。サッカーで得られるものはすべて手に入れた。では、あなたは何者なのか？」
アカデミー賞？いつか取れるかもしれない。彼の半生は映画になる。彼ほど精神的に強い人はいない。私が会った中で一番だ。」
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記録を更新したロナウドが、懐疑的な声を一掃した
ロナウドは、批判を跳ね返し、目標を次々と達成してきた。彼がハリウッドに進出しても成功する理由は十分にある。
オスカー像を手にしている姿を想像するのはまだ非現実的に聞こえるかもしれない。だが、彼がサッカー界で成し遂げたことを予測できた人はほとんどいなかったし、世界でも有数のセレブリティである彼なら何だって起こり得る。
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