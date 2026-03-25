Getty Images
翻訳者：
ヴィニシウス・ジュニオール、レアル・マドリードでの将来について強い決意を表明
ヴィニシウスはレアル・マドリードでの長期在籍を誓った
このブラジル人スーパースターは、クラブでの自身の将来をめぐる憶測を払拭しようと動いた。25歳の彼はキャリアの重要な分岐点に差し掛かっており、ベルナベウでの現在の契約は2027年に満了する予定だ。このスケジュール上、彼は今夏で契約期間の残り12ヶ月を迎えることになり、こうした状況は通常、欧州のトップクラブの関心を引くことになる。
しかし、ヴィニシウスは自身の優先順位を明確に示した。ブラジル代表の遠征中に語ったこのウインガーは、当面の間はスペインの首都に留まりたいという意向を表明した。「僕はレアル・マドリードのことだけを考えていて、長くそこにいたいと思っている」と、ヴィニシウスは『マルカ』紙の取材に対し断言した。クラブが現在の契約期間を超えてこの象徴的な攻撃手を確保しようと模索する中、彼のこの発言はクラブにとって大きな後押しとなる。
- Getty Images Sport
経営陣の交代が好転のきっかけとなる
契約更新に向けた道のりは決して順風満帆ではなく、交渉は以前行き詰まっていた。 今シーズン序盤、シャビ・アロンソ前監督の下で緊張が高まり、それが選手とクラブの関係に悪影響を及ぼしているように見えた。しかし、アルバロ・アルベロアの就任により、チーム内の雰囲気が一新され、ビニシウスの契約交渉の見通しも明るくなったようだ。アルベロアが指揮を執るようになって以来、このブラジル人選手の調子は急上昇しており、契約延長の可能性は再びマドリード首脳陣の最優先事項となっていると報じられている。
国際舞台でアンチェロッティと再会
自身のクラブでの将来について語る中で、ヴィニシウスは現在ブラジル代表を率いる元レアル・マドリード監督のカルロ・アンチェロッティとの現在の仕事についても触れた。このフォワードは、スタッフと選手の間で活発な対話が行われるという、アンチェロッティ監督の指導スタイルの協働的な性質を強調した。
「監督は常に選手たちと話し合っています。どのポジションでプレーしたいか、どう守備したいかといったことを聞いてくれますが、最終的な決定権は監督にあります。この対話は私たちにとって重要です。なぜなら、私たちは常に監督から学んでいるからです」とヴィニシウスは説明した。「監督の考えをできるだけ早く吸収し、ピッチ上で実践に移せることを願っています」
また、ブラジル代表での自身のコンディションに対するこれまでの批判について、彼は次のように付け加えた。「人々の言うことにはあまり気にしていない。自分の役割と、ワールドカップへの献身は分かっている。そこはすべての選手が目指す場所だ。現在のコンディションについては、常にベストを尽くし、ゴールを決め、アシストを記録するよう心がけている。今は最高の状態にある。レアル・マドリードでやっていることはすべて、ここ代表でもできると願っている」
- Getty Images
フランス語の挑戦に備えよう
ブラジル代表は現在、フランスとの大物対決となる親善試合に向けて準備を進めており、ビニシウスはクラブチームでチームメイトであるキリアン・エムバペやオーレリアン・チュアメニと対戦することになる。レアル・マドリードのスター選手は、この一戦を楽しみにしていると語り、「この試合は我々にとって非常に重要だ。彼らは素晴らしいチームだし、レアル・マドリードのチームメイトたちも同様だ。非常にオープンな試合になるだろう。我々にとって良い試金石となるはずだ」と述べた。