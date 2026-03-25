ヴィニシウス・ジュニオール、レアル・マドリードでの将来について強い決意を表明

自身のクラブでの将来について語る中で、ヴィニシウスは現在ブラジル代表を率いる元レアル・マドリード監督のカルロ・アンチェロッティとの現在の仕事についても触れた。このフォワードは、スタッフと選手の間で活発な対話が行われるという、アンチェロッティ監督の指導スタイルの協働的な性質を強調した。

「監督は常に選手たちと話し合っています。どのポジションでプレーしたいか、どう守備したいかといったことを聞いてくれますが、最終的な決定権は監督にあります。この対話は私たちにとって重要です。なぜなら、私たちは常に監督から学んでいるからです」とヴィニシウスは説明した。「監督の考えをできるだけ早く吸収し、ピッチ上で実践に移せることを願っています」

また、ブラジル代表での自身のコンディションに対するこれまでの批判について、彼は次のように付け加えた。「人々の言うことにはあまり気にしていない。自分の役割と、ワールドカップへの献身は分かっている。そこはすべての選手が目指す場所だ。現在のコンディションについては、常にベストを尽くし、ゴールを決め、アシストを記録するよう心がけている。今は最高の状態にある。レアル・マドリードでやっていることはすべて、ここ代表でもできると願っている」