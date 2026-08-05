ブラジル代表の同選手は北米でのワールドカップを終えたばかりで、バルデベバスに戻ってから最初のトレーニングはフィジカル面で厳しいものだったと認めた。

その厳しさについて、次のように語っている。「狙いは試合に出られるコンディションまで持っていくことだと思う。そうすればシーズン中の負傷を減らせるし、シーズンを通して全員を戦力として計算できる。まだ2日目だけどね。昨日は2部練習で、今日は1回だけ。そんな感じで進んでいる。

「今日はジムでのトレーニングもやった。最後は脚力を高めるための短いメニューで、すごくいいセッションだったと思う。

「みんな最後は本当に立っているのもやっとなくらいだった。でも今は明日に向けて休む時間だ。これがプレシーズンというものだし、準備を整えなければいけない」



