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ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードで「伝説的」なキリアン・エムバペが「歴史に名を刻む」と期待を寄せ、2人の関係について誤解を解いた。
ムバッペとの友情について
2024年にムバッペがレアルに移籍して以来、両者に確執があるとの見方もあった。しかしブラジル人FWはすぐに関係は良好だと語った。
「ムバッペは良い人だ。インタビューではいつも僕を擁護してくれる。ベンフィカ戦後の人種差別問題でもそうだった。彼はレアル・マドリードで伝説となる選手だ」と、ビニシウスはCazeTVのインタビューで語った。
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ピッチを越えた絆
2人のスターストライカーの絆は、バルデベバスでのトレーニングにとどまらない。ヴィニシウスは、クラブ内での交友が広がっていると強調した。彼は、ピッチ外での相性の良さが一般やメディアに誤解されていると感じる。
「ピッチ外でもできるだけ一緒に過ごし、友人としてさまざまなことをしています。以前から良い関係で、よく『一緒に遊ぼう』とメッセージを送っていました。まだ理想のプレーやタイトルを獲得できていませんが、すぐに状況は好転すると信じています」とビニシウスは語った。
チーム内の「悪者」への非難
ヴィニシウスとムバッペの関係には、これまで不愉快な噂が絶えなかった。報道では、2人の間で権力争いが起き、フランス人FWがチーム内で孤立し、プレッシャーを感じていたという。ムバッペの側近たちは、ヴィニシウスが彼を「悪者」に仕立て上げようとしていると信じていたとされる。しかし、ブラジル人選手の今回の発言からは、両者に問題はないようだ。
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スペインでのムバッペの圧倒的な成績
マドリードで2シーズンプレーしたムバッペは、リーガ・エスパニョーラ65試合で56得点を挙げた。この数字は、彼がクラブ加入以来、サッカー史に残る得点率を維持していることを示している。 2シーズン連続で得点王に輝き、31試合で25得点をマーク。ヴェダト・ムリキ（23ゴール）やアンテ・ブディミル（17ゴール）を抑え、ピチーチ賞を防衛した。