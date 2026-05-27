2人のスターストライカーの絆は、バルデベバスでのトレーニングにとどまらない。ヴィニシウスは、クラブ内での交友が広がっていると強調した。彼は、ピッチ外での相性の良さが一般やメディアに誤解されていると感じる。

「ピッチ外でもできるだけ一緒に過ごし、友人としてさまざまなことをしています。以前から良い関係で、よく『一緒に遊ぼう』とメッセージを送っていました。まだ理想のプレーやタイトルを獲得できていませんが、すぐに状況は好転すると信じています」とビニシウスは語った。