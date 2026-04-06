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ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードでシャビ・アロンソと「意思疎通ができなかった」と認めつつ、キリアン・エムバペとのコンビネーションを擁護した
ベルナベウにおける経営陣の連携不足
ビニシウスは、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控えた記者会見に登場し、アロンソ監督時代の自身の状況について力強いメッセージを発した。25歳のこのフォワードは、元監督の下で33試合に出場し、7ゴール11アシストを記録したものの、明らかな意思疎通の欠如があった時期を振り返った。
アロンソの後任であるアルバロ・アルベロア監督の下での摩擦や自身の成長について問われると、ヴィニシウスは次のように語った。「シャビ（・アロンソ）との時間は学びの経験だった。人間として成長できた。彼とは通じ合わなかったが、アルベロアとは素晴らしい絆がある。彼は（カルロ）アンチェロッティがそうしてくれたように、私に大きな自信を与えてくれた。」
アロンソによる交代指示は、しばしばこのブラジル人選手から緊張した反応を引き出し、特に10月のレアル・マドリード戦での「エル・クラシコ」勝利の際には、彼が頻繁に不満を露わにしていた。彼はこう付け加えた。「それは心地よい瞬間ではなかったし、みんなに謝罪した。 「僕はすべての試合に出場したいと思っているのに、一度も出場できなかった。後になって冷静に振り返れば、自分がミスをしたことがわかる。僕はまだ若く、毎日が成長できる新しい経験なんだ。」
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ヴィニシウス、「信じられないほど」のムバッペとの絆を語る
ヴィニシウスとムバッペの2人が同時に在籍していることがレアル・マドリードの戦術的バランスを崩しているという外部からの指摘があるにもかかわらず、元フラメンゴのFWは、2人の連携が順調に進んでいると断言している。彼は不和説を一蹴し、互いの理解がクラブが欧州制覇を目指す上で重要な要素であると指摘した。
スター選手揃いの攻撃陣に守備のバランスが欠けているとする批判に対し、ビニシウスは次のように付け加えた。「人々は様々なことを言うが、キリアンは常にゴールを決め、チームを助けてくれている。 「明日は僕たちが連携しなきゃいけない。ピッチの上でも外でも、彼とは信じられないほどの絆がある。もちろん、外部の批判は気になるし、クラブが何を求めているかを理解する必要がある。外から来るものは変えられない。僕たちが一緒なら、チームをより良くできるんだ。」
困難な時期を経て成長する
スタッフやチームメイトとの関係に加え、ヴィニシウスは、スランプやファンからの厳しい視線に耐え抜いた後の自身の成長についても言及した。彼は、現在最高の状態にあると自負する自身の心身のコンディションについて、クラブでの練習と自宅でのトレーニングの両方における努力の賜物だと語った。
ヴィニシウスは次のように語った。「僕は常にチームのために全力を尽くしてきた。若い頃、集中力が欠けていた時のように、これほど長くゴールを決められない時期はなかったと思う。でも、あの不振の時期から学びを得たし、優れた選手なら必ず状況を好転させられるものだ。 今はとても調子が良い。ファンからブーイングを浴びるなど、辛い時期もあった。代表戦ではさらに複雑な状況だったが、チームに貢献できるよう100％の準備を整えるため、クラブでも自宅でも懸命に努力している。」
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バイエルン戦における「ヨーロピアン・ナイト」の定義
マドリードは4月7日、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦としてバイエルンをホームに迎え、今シーズンの行方を左右する大一番に臨む。8日後にアリアンツ・アレーナで行われる決勝的な第2戦を控える中、アルベロア監督の下での戦術的布陣は厳しい視線にさらされることになる。ヴィニシウスは、チーム全体の安定性に関する議論を沈静化させるため、この最高の舞台でムバッペとの連携が結果を生み出せることを証明しなければならない。