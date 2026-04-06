ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードでシャビ・アロンソと「意思疎通ができなかった」と認めつつ、キリアン・エムバペとのコンビネーションを擁護した

ビニシウスは、バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を控えた記者会見に登場し、アロンソ監督時代の自身の状況について力強いメッセージを発した。25歳のこのフォワードは、元監督の下で33試合に出場し、7ゴール11アシストを記録したものの、明らかな意思疎通の欠如があった時期を振り返った。

アロンソの後任であるアルバロ・アルベロア監督の下での摩擦や自身の成長について問われると、ヴィニシウスは次のように語った。「シャビ（・アロンソ）との時間は学びの経験だった。人間として成長できた。彼とは通じ合わなかったが、アルベロアとは素晴らしい絆がある。彼は（カルロ）アンチェロッティがそうしてくれたように、私に大きな自信を与えてくれた。」

アロンソによる交代指示は、しばしばこのブラジル人選手から緊張した反応を引き出し、特に10月のレアル・マドリード戦での「エル・クラシコ」勝利の際には、彼が頻繁に不満を露わにしていた。彼はこう付け加えた。「それは心地よい瞬間ではなかったし、みんなに謝罪した。 「僕はすべての試合に出場したいと思っているのに、一度も出場できなかった。後になって冷静に振り返れば、自分がミスをしたことがわかる。僕はまだ若く、毎日が成長できる新しい経験なんだ。」